HHO zabrinut zbog maloljetnika u istražnom zatvoru radi Vjesnika: U društvu su ubojica?

Iako rezultati očevida i vještačenja još nisu dovršeni i službeni uzrok požara nije utvrđen, mladići se već više od dva tjedna nalaze u istražnom zatvoru Remetincu, napominju iz HHO-a.

Kako navode u priopćenju, prema riječima njihove obrane, sud nije naveo nijednu konkretnu okolnost koja bi upućivala da će osumnjičeni na slobodi ponoviti kazneno djelo. "U situaciji u kojoj su svi svjedoci ispitani i kada se čeka samo dovršetak stručnih nalaza, opravdano je postaviti pitanje je li pritvor i dalje nužan", dodaju.