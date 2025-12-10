nepotrebna mjera

HHO zabrinut zbog maloljetnika u istražnom zatvoru radi Vjesnika: U društvu su ubojica?

I.K./Hina

10.12.2025 u 14:42

Privođenje tinejdžera koji su zapalili Vjesnik
Privođenje tinejdžera koji su zapalili Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL/Ronald Gorsic/Cropix
Hrvatski helsinški odbor izrazio je u srijedu "ozbiljnu zabrinutost" zbog produljenog istražnog zatvora za dvojicu 18-godišnjaka osumnjičenih u slučaju požara u zgradi Vjesnika, kao i zbog toga što, kako navode, borave u prostoriji s ubojicama i seksualnim prijestupnicima.

Iako rezultati očevida i vještačenja još nisu dovršeni i službeni uzrok požara nije utvrđen, mladići se već više od dva tjedna nalaze u istražnom zatvoru Remetincu, napominju iz HHO-a.

Kako navode u priopćenju, prema riječima njihove obrane, sud nije naveo nijednu konkretnu okolnost koja bi upućivala da će osumnjičeni na slobodi ponoviti kazneno djelo. "U situaciji u kojoj su svi svjedoci ispitani i kada se čeka samo dovršetak stručnih nalaza, opravdano je postaviti pitanje je li pritvor i dalje nužan", dodaju.

Privođenje tinejdžera koji su zapalili Vjesnik
Privođenje tinejdžera koji su zapalili Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL

Pozivajući se na navode obrane dvojice 18-godišnjaka, kažu i da se mladići nalaze u prostoriji s više starijih pritvorenika koji su ondje zbog teških kaznenih djela, uključujući seksualne delikte i pokušaje ubojstva. Takav smještaj, upozoravaju, nije primjeren za mlađe punoljetnike bez kaznenih evidencija i protivan je svrsi istražnog zatvora, koji ne smije imati obilježja kazne prije presude.

HHO podsjeća da je kućni pritvor uz elektronički nadzor "zakonom predviđena alternativa" kada se pritvor može zamijeniti blažom, ali učinkovitom mjerom.

Istodobno, pozivaju na oprez pri tumačenju iskaza maloljetnih svjedoka koji su prema informacijama koje su objavili mediji također bili u zgradi Vjesnika.

Požar u Vjesniku agresivno se širi
Požar u Vjesniku agresivno se širi Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Na nadležna pravosudna tijela u priopćenju apeliraju da postupak vode brzo, stručno i razmjerno te da pritom poštuju presumpciju nevinosti. 

