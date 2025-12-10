Sastali se Plenković i Merz: Pogledajte kako je premijera dočekao njemački kancelar

Njemački kancelar Friedrich Merz nakon sastanka s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem govorio je o povezanosti dviju država i kazao da više od 400.000 Hrvata živi u Njemačkoj, a da milijuni Nijemaca odlaze u posjet Hrvatskoj. Kazao je da dvije države svjesno produbljuju svoje odnose.

'Obojica smo suglasni da je Europa trenutačno suočena s izazovima kao rijetko kada do sada', kazao je Merz i dodao da se tu ne radi samo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, nego među ostalim i o hibridnim prijetnjama Europi. Podsjetio je da je danas potpisan sporazum o kupnji tenkova Leopard 2A8.

'Jačamo naše oružane snage kao saveznice u NATO-u te ih povezujemo preko ovih sustava još učinkovitije i bez zapreka. To nikad nije bilo tako važno kao danas', kazao je među ostalim njemački kancelar.

'Glede Ukrajine, trenutačno prolazimo kroz veliku diplomatsku dinamiku kako bismo što prije postigli trajni mir. Obojica smo suglasni gdje se nalazimo', rekao je Merz i dodao da samo Kijev može odlučiti koje teritorijalno uređenje može prihvatiti.

'Ukrajini trebaju snažna sigurnosna jamstva od partnera, SAD-a i NATO-a, a sve što se odnosi na nas Europljane, zahtijeva našu suglasnost', dodao je Merz.