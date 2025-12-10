Sastali se Plenković i Merz: Pogledajte kako je premijera dočekao njemački kancelar

Premijer Andrej Plenković boravi u radnom posjetu Saveznoj Republici Njemačkoj. Završio je sastanak dvojice čelnika, nakon kojeg je uslijedila press konferencija
Njemački kancelar Friedrich Merz nakon sastanka s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem govorio je o povezanosti dviju država i kazao da više od 400.000 Hrvata živi u Njemačkoj, a da milijuni Nijemaca odlaze u posjet Hrvatskoj. Kazao je da dvije države svjesno produbljuju svoje odnose.
'Obojica smo suglasni da je Europa trenutačno suočena s izazovima kao rijetko kada do sada', kazao je Merz i dodao da se tu ne radi samo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, nego među ostalim i o hibridnim prijetnjama Europi. Podsjetio je da je danas potpisan sporazum o kupnji tenkova Leopard 2A8.
'Jačamo naše oružane snage kao saveznice u NATO-u te ih povezujemo preko ovih sustava još učinkovitije i bez zapreka. To nikad nije bilo tako važno kao danas', kazao je među ostalim njemački kancelar.
'Glede Ukrajine, trenutačno prolazimo kroz veliku diplomatsku dinamiku kako bismo što prije postigli trajni mir. Obojica smo suglasni gdje se nalazimo', rekao je Merz i dodao da samo Kijev može odlučiti koje teritorijalno uređenje može prihvatiti.
'Ukrajini trebaju snažna sigurnosna jamstva od partnera, SAD-a i NATO-a, a sve što se odnosi na nas Europljane, zahtijeva našu suglasnost', dodao je Merz.
Hrvatski premijer Andrej Plenković zahvalio je njemačkom kancelaru Merzu na pozivu za službeni posjet Berlinu. Također je zahvalio Njemačkoj i za to što se kao velika članica Europske unije brine o interesima manjih država.
'Hrvatska itekako cijeni potporu Njemačke od trenutaka našeg međunarodnog priznanja pa kroz sve faze našeg međunarodnog pozicioniranja koje su pratili kontinuirano osnaženi odnosi između dviju država. I upravo je stoga danas Njemačka ponovno prvi vanjsko-trgovinski partner Hrvatske. Naša godišnja trgovinska razmjena je dosegla prošle godine devet milijardi eura. Više od tri milijuna i 200.000 Nijemaca posjetilo je Hrvatsku prošle godine. Dobri su trendovi i za ovu 2025.', rekao je Andrej Plenković.
Nakon sastanka Plenkovića s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, ministar obrane Ivan Anušić potpisao je potvrdu narudžbe o isporuci tenkova Leopard Hrvatskoj.Riječ je o nabavi 44 tenka Leopard 2A8.
U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić potpisao je dodatni ugovor s tvrtkom KNDS Deutschland o isporuci simulatora i opreme te Ugovor o pružanju usluge produženog jamstva za tenkove Leopard 2A8.
Podsjetimo, Hrvatska nabavlja 44 njemačka borbena tenka Leopard 2A8 s tri simulatora, pričuvnim dijelovima i logističkom potporom, koja ćemo platiti 144,8 milijuna eura manje. Toliki je iznos njemačko ministarstvo obrane uplatilo MORH-u za tenkove, borbena vozila i streljivo koje smo ustupili Ukrajini krajem 2024. godine, a namijenjen je upravo za nabavu njihovih Leoparda.
Isporuka tenkova očekuje se od 2028. do 2030., a ukupna vrijednost nabave je 1,5 milijarde eura. Većina tog iznosa, 1,1 milijarda, osigurat će se kroz EU SAFE zajam od 2026. do 2030. godine, dok se sredstva za pružanje usluge produženog jamstva, ekonomsko uvećanje cijena i plaćanje PDV-a u iznosu 343,6 milijuna eura osiguravaju u proračunu MORH-a od 2026. do 2033.