Ispitani svi svjedoci za palež Vjesnika: Odvjetnik osumnjičenih traži puštanje uz mjere opreza

Završeno je ispitivanje posljednjih troje svjedoka u slučaju izazivanja požara u kojemu je izgorio Vjesnikov neboder u Zagrebu
Potvrdio je to za HRT odvjetnik jednog od osumnjičenih za izazivanje požara, koji dodaje kako će najvažniji biti rezultati očevida i vještačenja koji bi trebali pokazati što je uzrok požara.
Za desetak dana istječe istražni zatvor osumnjičenicima pa će ponovno zatražiti njihovo puštanje, uz mjere opreza.
'Čekamo rezultate očevida i mislim da će ti rezultati pokazati i usmjeriti taj postupak u određenom smjeru koji je za nas očekivan. Mi smo u početku imali jednu osnovanu sumnju koja je bila temeljena na tim prijavama dvojice maloljetnika. Nakon toga smo ispitali troje svjedoka, a sad ćemo vidjeti što će reći očevid i vještačenje. Tek ćemo pred kraj istrage vidjeti ima li osnove za to terećenje ili nema', poručio je Ivan Orešković, odvjetnik osumnjičenog u slučaju Vjesnik.
Uzrok još nije potvrđen
Podsjetimo, istraga požara u zgradi Vjesnika i dalje traje, a službeni uzrok još nije potvrđen. Požar je izbio na višim, napuštenim katovima kompleksa, gdje se godinama ne radi i gdje su instalacije u lošem stanju.
Policija je nakon izbijanja požara privela nekoliko osoba koje su ondje zatečene, a sumnja se da su boravile u prostoru bez dozvole; njihove izjave i eventualna povezanost s požarom još se provjeravaju. Unatoč tome, zasad nema potvrde da je požar podmetnut i istražitelji razmatraju sve mogućnosti, uključujući tehnički kvar i ljudski nemar.