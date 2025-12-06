ČEKA SE ISHOD OČEVIDA

Ispitani svi svjedoci za palež Vjesnika: Odvjetnik osumnjičenih traži puštanje uz mjere opreza

B. S.

06.12.2025 u 17:48

Ovako izgleda Vjesnikov neboder petnaestak dana nakon požara
Ovako izgleda Vjesnikov neboder petnaestak dana nakon požara Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Završeno je ispitivanje posljednjih troje svjedoka u slučaju izazivanja požara u kojemu je izgorio Vjesnikov neboder u Zagrebu

Potvrdio je to za HRT odvjetnik jednog od osumnjičenih za izazivanje požara, koji dodaje kako će najvažniji biti rezultati očevida i vještačenja koji bi trebali pokazati što je uzrok požara.

Za desetak dana istječe istražni zatvor osumnjičenicima pa će ponovno zatražiti njihovo puštanje, uz mjere opreza.

'Čekamo rezultate očevida i mislim da će ti rezultati pokazati i usmjeriti taj postupak u određenom smjeru koji je za nas očekivan. Mi smo u početku imali jednu osnovanu sumnju koja je bila temeljena na tim prijavama dvojice maloljetnika. Nakon toga smo ispitali troje svjedoka, a sad ćemo vidjeti što će reći očevid i vještačenje. Tek ćemo pred kraj istrage vidjeti ima li osnove za to terećenje ili nema', poručio je Ivan Orešković, odvjetnik osumnjičenog u slučaju Vjesnik.

Očevid u Vjesniku
  • Očevid u Vjesniku
  • Očevid u Vjesniku
  • Očevid u Vjesniku
  • Očevid u Vjesniku
  • Očevid u Vjesniku
    +21
Očevid u Vjesniku Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Uzrok još nije potvrđen

Podsjetimo, istraga požara u zgradi Vjesnika i dalje traje, a službeni uzrok još nije potvrđen. Požar je izbio na višim, napuštenim katovima kompleksa, gdje se godinama ne radi i gdje su instalacije u lošem stanju.

Policija je nakon izbijanja požara privela nekoliko osoba koje su ondje zatečene, a sumnja se da su boravile u prostoru bez dozvole; njihove izjave i eventualna povezanost s požarom još se provjeravaju. Unatoč tome, zasad nema potvrde da je požar podmetnut i istražitelji razmatraju sve mogućnosti, uključujući tehnički kvar i ljudski nemar.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NISU POSLUŠALI PAPU FRANJU

NISU POSLUŠALI PAPU FRANJU

Vatikan ostao tvrd: Žene ne mogu biti svećenice i - točka!
PROTIVNICI HRVATSKE NA SP

PROTIVNICI HRVATSKE NA SP

Obje zemlje imaju petokrake na zastavi: Što još znate o Gani, a što o Panami?
PREVRAT U GVINEJI BISAU

PREVRAT U GVINEJI BISAU

Je li predsjednik 'kokainske republike' sam orkestrirao vojni puč kako bi nastavio narkobiznis?

najpopularnije

Još vijesti