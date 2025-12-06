Ispitani svi svjedoci za palež Vjesnika: Odvjetnik osumnjičenih traži puštanje uz mjere opreza

Potvrdio je to za HRT odvjetnik jednog od osumnjičenih za izazivanje požara, koji dodaje kako će najvažniji biti rezultati očevida i vještačenja koji bi trebali pokazati što je uzrok požara.

Za desetak dana istječe istražni zatvor osumnjičenicima pa će ponovno zatražiti njihovo puštanje, uz mjere opreza.

'Čekamo rezultate očevida i mislim da će ti rezultati pokazati i usmjeriti taj postupak u određenom smjeru koji je za nas očekivan. Mi smo u početku imali jednu osnovanu sumnju koja je bila temeljena na tim prijavama dvojice maloljetnika. Nakon toga smo ispitali troje svjedoka, a sad ćemo vidjeti što će reći očevid i vještačenje. Tek ćemo pred kraj istrage vidjeti ima li osnove za to terećenje ili nema', poručio je Ivan Orešković, odvjetnik osumnjičenog u slučaju Vjesnik.