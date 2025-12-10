Godinama se čeka granični prijelaz kod Gradiške, trebao je biti otvoren sutra, sada stiže hladan tuš

"Nažalost ništa dobro... Zijad Krnjić je ponovo oborio ovaj pravilnik i onemogućio funkcionalnost ovog graničnog prijelaza. On smatra da to nije prioritet", kazao je Amidžić novinarima uz konstataciju kako je ovaj prijepor još jedan dokaz da je BiH neodrživa država.

Ministar financija BiH Srđan Amidžić novinarima je u Banjoj Luci kazao kako je ponovo presudio glas Zijada Krnjića koji je u Upravni odbor UNO imenovan kao stručnjak u ime Federacije BiH.

Na sastanku Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), kako se u BiH naziva carinska uprava, članovi tog tijela nisu postigli suglasnost o izmjenama pravilnika o unutarnjoj organizaciji pa nisu ispunjeni formalni preduvjeti za uspostavu sustava carinskog nadzora na novom prijelazu na čije se otvaranje čeka godinama.

Pojasnio je kako će prijelaz u četvrtak biti samo "ceremonijalno otvoren" ali neće biti u funkciji. Rekao je kako bi on najradije i tu ceremoniju otkazao no nju je zakazala predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto koja je na to pozvala i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a on je dolazak potvrdio.

Dok je Amidžić ovo govorio novinarima Krnjić je prošao pored njega izbjegavši susret s novinarima.

Krnjić je suglasnost za izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji carine uvjetovao odlukom o izmjeni koeficijenata na temelju kojih se entitetima dijele sredstva što ih na ime PDV-a prikupi UNO. Tvrdi kako je Federacija BiH nepravednom raspodjelom do sada oštećena za više od 50 milijuna eura a ministra financija Amidžića optuživao je da namjerno blokira raspravu o tom problemu odnosno izmjenu koeficijenata.

Amidžić i drugi političari iz Republike Srpske uzvratili su protuoptužbama da je FBiH ta koja ucjenama blokira projekt od državnog značaja.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić odbacio je te optužbe uz tvrdnju kako Krnjić ne zastupa stajališta entitetske vlade.

"Ne treba prozivati vladu Federacije BiH, to nije stav vlade. To je stav takozvanog eksperta Krnjića, kojega smo zatekli i kojega ne možemo zakonski promijeniti dok mu ne istekne mandat. On zapravo zastupa politiku (oporbene) Stranke demokratske akcije (SDA) a politika SDA je što 'gore to bolje' ovoj zemlji. Oni bi, vjerojatno, zatvorili BiH da ni preko postojećih graničnih prijelaza ne možemo izaći", kazao je Nikšić komentirajući cijeli slučaj.

Novi prijelaz kod Gradiške na hrvatskoj je strani moderniziranom prometnicom povezan s autocestom Zagreb-Lipovac a tim će se pravcem ubuduće u BiH prelaziti preko novog mosta na Savi izgrađenog još prije tri godine. Vozila će putovanje prema unutarnjosti BiH moći nastaviti autocestom koja je u punom profilu ranije izgrađena prema Banjoj Luci odnosno Doboju.

Time će se ujedno značajno rasteretiti prekogranični promet jer će u funkciji ostati i postojeći i po pravilu iznimno opterećeni prijelaz koji prolazi kroz samo središte Bosanske Gradiške.

Kada bude pušten u promet prijelaz kod Gradiške funkcionirat će u privremenom režimu jer Hrvatska i BiH tek moraju dogovoriti izmjene postojećeg ugovora o graničnim prijelazima kojima će se točno utvrditi što se preko njega može prevoziti. Najavljena je i prekategorizacija još nekih prijelaza kako bi se oni otvorili za robni promet.