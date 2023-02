HGSS će tražiti veću zaštitu volontera: 'Mi svi dajemo svoje vrijeme i zdravlje pa moramo biti više zaštićeni'

Divljački napad koji se dogodio prije nekoliko dana na Platku zgrozio je javnost, a posebno HGSS, čiji kolega je napadnut i ozlijeđen. U toj službi stoga razmišljaju o izmjenama Zakona o HGSS-u te većoj zaštiti svih volontera, najavio je izvršni pročelnik HGSS-a Josip Granić u razgovoru za Novu TV

Brutalnim napadom na popularnom riječkom skijalištu u kojem je stradao i njihov kolega, zgroženi su i u HGSS-u. ''Cijelim ovim događajem i stanjem kolege ogorčeni smo i šokirani do neviđene mjere'', istaknuo je izvršni pročelnik HGSS-a Josip Granić u razgovoru za Novu TV.

Neugodnih situacija bilo je i ranije za njihove članove, ali na drugačiji način.

''Bude svega. Mi smo služba koja reagira i pomaže svima uvijek i često ljudi budu i u šoku i bude tu svakakvih scena. Međutim, nikada se još nije dogodilo nešto ovakvo. No, moram istaknuti da se ovo nije dogodilo u trenutku dok je HGSS bio u akciji ili intervenciji, a tamo smo navikli vidjeti svašta. Bilo je stvarno kroz povijest svakakvih od ekstremnih do benignih situacija. Mi radimo u najgorim trenucima, svima pomažemo bez problema i to ćemo nastaviti raditi, ali, eto, ovako nešto se još nije dogodilo'', istaknuo je Granić.

Najčešće bude riječ o verbalnim napadima, dodao je: ''Valja razumjeti da ljudi kad su u šoku, kad se neke ružne stvari dogode, svašta mi vidimo i na svašta smo spremni i sa svime se možemo nositi, ali fizički napadi se nisu još do sada događali, pogotovo ne do ove mjere da bi netko morao ići u bolnicu po liječničku pomoć''.