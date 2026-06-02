Odbačene optužbe Srbije: Evo što EP kaže o umiješanosti Hrvatske u 'obojenu revoluciju'

Zeleni su htjeli Anu Brnabić proglasiti osobom koja širi teorije zavjere, što im nije prošlo, no zato je na njihovu inicijativu spomenuto da je poruke mržnje, uvrede i klevete prema eurozastupnicima izricao Aleksandar Vučić

Odbor za vanjsku politiku Europskog parlamenta glasat će o završnom prijedlogu izvješća o napretku Srbije na putu pridruživanja Europskoj uniji. Na njemu inače radi SDP-ov europarlamentarni zastupnik Tonino Picula. Očekuje se da će izvješće biti glatko usvojeno, iako postoji niz kompromisnih amandmana. No, oni su ispregovarani između najvećih klubova zastupnika Europarlamenta. Između ostalih, uvrštena je formulacija koja tvrdi da optužbe Srbije o umiješanosti Hrvatske u tamošnje izborne procese nisu utemeljene.

Osude i odbacivanja Europski parlament tako "odlučno odbacuje sve optužbe srpskih dužnosnika da su EU i neke od država članica bile uključene u organiziranje studentskih prosvjeda od studenog 2024. kako bi izazvale ‘obojenu revoluciju’; osuđuje činjenicu da najviši državni dužnosnici aktivno šire teorije zavjere o tome da je pad nadstrešnice bio sabotaža ili teroristički napad koji su počinile i podržale države članice EU-a". Osim toga, eurozastupnici predvođeni Piculom ponavljaju osudu nezakonitog uhićenja i protjerivanja građana EU-a koji su dali izjave u znak podrške studentima te odbacuju neutemeljene optužbe da se Hrvatska miješala i sudjelovala u provođenju lokalnih izbora u ožujku te osuđuju sve takve lažne optužbe. Klub zelenih u svom je amandmanu htio predsjednicu Narodne skupštine Srbije Anu Brnabić imenovati osobom koja je širila teorije zavjere, ali su u kompromisnom amandmanu, umjesto imena i prezimena, spomenuti “najviši državni dužnosnici”, piše Večernji.