politička ucjena

Plenković oprao Penavu, SDP i Možemo: 'To nije normalno'

M.Da.

03.06.2026 u 18:06

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Premijer je vrlo kritički komentirao inicijativu Domovinskog pokreta o formiranju Herceg-Bosne, ali i navode o povećanju broja zastupnika dijaspore u Saboru te 'sistematizaciju' unutar Zagrebačkog holdinga

Premijer Andrej Plenković ponovno je komentirao najvažnije aktualnosti u zemlji. Prvo je pitanje bilo o ultimatumu njegova koalicijskog partnera Ivana Penave za obnavljanjem Herceg-Bosne u okviru "Sjedinjenih Država BiH".

Riječ je o naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u BiH na dnevnom redu je već godinama. No, da bi se to promijenilo potreban je konsenzus svih stranaka. Hrvatska i hrvatske stranke to ne mogu napraviti same. Čuli smo prijedlog i zaključili da se takve izjave u kontekstu vanjske politike trebaju držati po strani", poručio je Plenković.

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Osiguravanje vlasti dijasporom

Nešto je rječitiji bio o navodima da se sprema povećanje broja zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru. Trenutno ih je troje.

"Mislio sam da se Milanović brine za Hrvate u BiH. Ovi svi dušebriznici koji su u vapaju i očaju, sad tvrde da ćemo povećati broj zastupnika iz dijaspore. Pobijedili smo ih i bez toga i to triput. U tjednu Hrvata izvan Hrvatske smo raspravljali o tome što treba napraviti da bi Hrvatima bilo bolje. Ovakvu ucjenu su nakrcali Milanovićevi prijatelji iz SDP-a kad su smanjenje broja zastupnika uvjetovali Jadranki Kosor kao uvjet za ulazak u EU.

Zamislite da živite u Francuskoj i imate izbore. Morate uzeti vlak ili autobus i putovati da biste dali glas. Prije se organiziralo biračko mjesto i sve bi bilo riješeno. Sad je sve dodatno otežano. Zar Hrvati izvan Hrvatske ne doprinose hrvatskoj ekonomiji? Pa naša braća iz BiH, ima ih milijun koji žive u Hrvatskoj", konstatirao je Plenković, a potom nabrojio:

"To kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno zato da ljudi otvore oči. Smeta im kad obnavljamo KBC u Mostaru, Sveučilište i HNK, smeta im potpora kulturi i običajima, možda im smeta i potpora Hrvatima u Srbiji, Mađarskoj, Crnoj Gori, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Čak je i Jadranka Kosor priznala da je SDP ucjenjivao cijeli HDZ", dodao je premijer.

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Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Čistka zbog Thompsona

Zagrebačka gradska vlast navodno je uklonila djelatnike podružnica Zagrebačkog holdinga koji nisu htjeli spriječiti doček rukometaša i koncerta Marka Perkovića Thompsona.

"Ako je to istina da sistematizacijom uklone ljude kojima nije bio gušt spojiti hrvatski narod s hrvatskim sportašima i glazbenicima, onda je to smiješno, jer je ta ista reprezentacija, uz nekoliko drugih igrača, osvojila srebro na ranjem prvenstvu, gdje je na dočeku opet pjevao Thompson. To nije normalno. Valjda je to zato jer nisu osvojili srebro ili zato što ne pjeva Kekin. Nadam se da ljudi nisu izgubili posao", kritizirao je Plenković i Možemo.

Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
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Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

100 eura po krevetu

Peticija protiv podizanja paušala obrtnicima i turističkim iznajmljivačima, što je jedna mjera iz antiinflacijskog paketa, broji sve više potpisa. Plenković smatra da ljudi ne razumiju o čemu se tu radi.

"Što se tiče donjeg praga paušala za turističko iznajmljivanje, ta je tema bespredmetna. Vlada je dužna činiti sve za blagodat zemlje, to znači i smanjivati inflatorne pritiske. To je trenutno jedini ekonomski problem. Imamo 1,73 milijuna zaposlenih, u Zagrebu ne radi samo 6000 ljudi.

Ukidamo porez na dohodak za umirovljenike, to je 160 milijuna eura manje lokalnoj zajednici. Donji prag za iznajmljivače se diže sa 70 na 100 eura. Radi se o plaćanju po jednom krevetu u godini dana. U najboljim dijelovima Hrvatske se diže sa 100 na 150 eura. Nijedan iznajmljivač s tim neće imati problema, a njegova zajednica će imati bolju rasvjetu, kolnik, kanalizaciju. Paušal postoji da se plati barem nešto", zaključio je premijer.

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