HDZ pobrojao sva Obersnelova nedjela: 'Čini se da će DORH imati još itekako puno posla'

Predsjednik riječkog HDZ-a, Josip Ostrogović reagirao je priopćenjem na optužnicu protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela. Pritom mu spočitava preskupu izgradnju garaže Kantrida, aferu s tržnicama i sortirnicom te ulaganja u brod Galeb
DORH je podigao optužnicu protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i nekolicine drugih osoba zbog pogodovanja građevinskoj tvrtci bivšeg vaterpolista Samira Baraća, zbog čega je gradski proračun oštećen za 176.000 eura.
Obersnel je poručio kako mu je savjest čista te da će u pravosudnom procesu dokazati da nije nikoga oštetio svojim djelovanjem. Odbacio je sve naovde iz optužnice ističući da se sve dogodilo 2008. godine.
Sve je pobrojano
Na cijelu situaciju osvrnuo se i predsjednik riječkog HDZ-a, Josip Ostrogović detaljnim priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:
"Nakon godina samouvjerenih lekcija o poštenju i 'pravim vrijednostima', stigla je vijest da je podignuta optužnica protiv Vojka Obersnela zbog sumnje da je, kao gradonačelnik, oštetio Grad Rijeku za 175.999 eura. Prema optužnici, riječ je o preplaćenim stanovima koje je Grad Rijeka plaćao nešto više od 2000 eura po četvornom metru.
Ako gledamo širi kontekst upravljanja gradom u to vrijeme, teško je ne primijetiti određenu ironiju. Za Vojka Obersnela ovo se, s obzirom na sve što Rijeka pamti iz tog razdoblja, doista može smatrati gotovo bagatelnim kaznenim djelom. Naime, otprilike u isto vrijeme Grad Rijeka je s GP Krkom i Hypo leasingom dogovorio izgradnju garaže Kantrida, pri čemu je svaki kvadrat parkirnog mjesta plaćen više od 5000 eura, odnosno svako parkirno mjesto više od 60.000 eura. U to doba, 2010. godine, za taj se novac u Rijeci mogao kupiti pristojan stan.
Lepeza (ne)djela
U lepezi (ne)djela Vojka Obersnela teško se ne prisjetiti i slučaja Tržnica Rijeka, višestruko plaćenog čuvanja zemljišta na Preluku, konstantnog višedesetljetnog pogodovanja takozvanom kralju Korza, upravljanja i zarade na gradskim prostorima za podobne poduzetnike bliske SDP-u, zatim više od 20 milijuna eura uloženih u brod Galeb koji danas ne vrijedi ni desetinu tog iznosa, a nemojmo zaboraviti ni aferu Sortirnica.
Kada se sagleda čitav kontekst doista se može reći da Vojko Obersnel ima razloga biti zadovoljan ovom optužnicom. Naravno, osim ako ovo nije tek uvod u ozbiljnije i opsežnije optužnice. Vrijeme će to pokazati. Sve te projekte i odluke Vojko Obersnel provodio je uz političku podršku SDP-a i PGS-a, pritom se godinama busajući u svoja pravednička prsa, tražeći umjetno stvorene neprijatelje i glumeći zaštitnika našeg grada.
Dok je javnost slušala moralne lekcije i ideološke govore, u pozadini su se, po svemu sudeći, trošili deseci milijuna eura javnog novca. Ti su milijuni završavali u džepovima povlaštenih stranačkih pomazanika, dok su građanima Rijeke, u najboljem slučaju, ostajale simbolične porcije fažola za Praznik rada i neizostavne sardelice na Badnjak. Naravno, svatko je nevin dok se ne dokaže suprotno i sud će dati konačnu riječ. No, s obzirom na sve što smo u ovom priopćenju naveli, a činjenično stanje je takvo, velika je vjerojatnost da će Državno odvjetništvo još imati itekako puno posla", zaključio je Ostrogović u svom priopćenju.