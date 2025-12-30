HDZ pobrojao sva Obersnelova nedjela: 'Čini se da će DORH imati još itekako puno posla'

Predsjednik riječkog HDZ-a, Josip Ostrogović reagirao je priopćenjem na optužnicu protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela. Pritom mu spočitava preskupu izgradnju garaže Kantrida, aferu s tržnicama i sortirnicom te ulaganja u brod Galeb

DORH je podigao optužnicu protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i nekolicine drugih osoba zbog pogodovanja građevinskoj tvrtci bivšeg vaterpolista Samira Baraća, zbog čega je gradski proračun oštećen za 176.000 eura. Obersnel je poručio kako mu je savjest čista te da će u pravosudnom procesu dokazati da nije nikoga oštetio svojim djelovanjem. Odbacio je sve naovde iz optužnice ističući da se sve dogodilo 2008. godine.

Sve je pobrojano Na cijelu situaciju osvrnuo se i predsjednik riječkog HDZ-a, Josip Ostrogović detaljnim priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti: "Nakon godina samouvjerenih lekcija o poštenju i 'pravim vrijednostima', stigla je vijest da je podignuta optužnica protiv Vojka Obersnela zbog sumnje da je, kao gradonačelnik, oštetio Grad Rijeku za 175.999 eura. Prema optužnici, riječ je o preplaćenim stanovima koje je Grad Rijeka plaćao nešto više od 2000 eura po četvornom metru. Ako gledamo širi kontekst upravljanja gradom u to vrijeme, teško je ne primijetiti određenu ironiju. Za Vojka Obersnela ovo se, s obzirom na sve što Rijeka pamti iz tog razdoblja, doista može smatrati gotovo bagatelnim kaznenim djelom. Naime, otprilike u isto vrijeme Grad Rijeka je s GP Krkom i Hypo leasingom dogovorio izgradnju garaže Kantrida, pri čemu je svaki kvadrat parkirnog mjesta plaćen više od 5000 eura, odnosno svako parkirno mjesto više od 60.000 eura. U to doba, 2010. godine, za taj se novac u Rijeci mogao kupiti pristojan stan.