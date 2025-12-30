Obersnel o optužnici: 'Da nije medija, ne bih ni znao. Lijepo je imati ovakvu čestitku'

Bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel komentirao je najnoviju optužnicu. Odbacio je navode i poručio da je spreman braniti se na sudu

USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela, bivšeg vaterpolista Samira Baraća, bivšeg pročelnika za urbanizam Srđana Škunce i jednog sudskog vještaka zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. U optužnici stoji da su Obersnel i Škunca na zahtjev Samira Baraća, pogodovali njegovoj tvrtci na štetu gradskog proračuna Rijeke. Počinjena se šteta procjenjuje na 160.000 eura.

'Moja je savjest mirna' Riječko Poglavarstvo je još 3. lipnja 2008. godine prodalo gradsko zemljište na Kozali tvrtci Samira Baraća putem javnog natječaja. Prema optužnici, Obersnel i Škunca mijenjali natječajne uvjete za isplatu kupoprodajne cijene te prolongirali rokove isplate, ali i omogućavali parcelacije u interesu Baraćeve firme, što je dovelo do izgradnje dvije umjesto jedne stambene zgrade. "Prvo bih rekao da je sva sreća da postoje mediji jer da nije njih, ja kao prvookrivljeni ne bih ni znao za podizanje Uskokove optužnice. Valjda to tako mora biti. Lijepo je na ovaj način dobiti novogodišnju čestitku za nešto što sam prema navodima optužnice učinio 2008. godine. Ponavljam još jednom – 2008. godine. Moja je savjest mirna jer ništa protivno zakonu nisam napravio niti sam ikome pogodovao", izjavio je Obersnel za Novi list, odbacivši navode iz optužnice.

