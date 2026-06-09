HDZ odgovorio Benčić: 'Ako smo mi stoka, onda je i SDP-ov Saša Đujić'

HDZ je odgovorio na objavu saborske zastupnice Sandre Benčić, koja je priznala da je tijekom sjednice Odbora za Ustav promrmljala riječ 'stoka', te su na Facebooku poručili da se uvreda, ako se odnosi na vladajuće, onda odnosi i na SDP-ovog zastupnika Sašu Đujića.

'Ako smo mi 'stoka', onda je to i SDP-ov Saša Đujić, uz čiju je suglasnost na današnju sjednicu Odbora za Ustav uvrštena točka o kandidatima za Ustavni sud. I ovo je pokazatelj kako možemosice tretiraju svoje junior partnere', poručili su iz HDZ-a.