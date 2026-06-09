političko prepucavanje

HDZ odgovorio Benčić: 'Ako smo mi stoka, onda je i SDP-ov Saša Đujić'

M. Šu.

09.06.2026 u 21:12

HDZ-ov Ivan Malenica i SDP-ov Saša Đujić
HDZ-ov Ivan Malenica i SDP-ov Saša Đujić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Nakon što je saborska zastupnica i koordinatorica Možemo Sandra Benčić priznala da je HDZ-u poručila da su 'stoka', oglasili su se iz najveće vladajuće stranke

HDZ je odgovorio na objavu saborske zastupnice Sandre Benčić, koja je priznala da je tijekom sjednice Odbora za Ustav promrmljala riječ 'stoka', te su na Facebooku poručili da se uvreda, ako se odnosi na vladajuće, onda odnosi i na SDP-ovog zastupnika Sašu Đujića.

'Ako smo mi 'stoka', onda je to i SDP-ov Saša Đujić, uz čiju je suglasnost na današnju sjednicu Odbora za Ustav uvrštena točka o kandidatima za Ustavni sud. I ovo je pokazatelj kako možemosice tretiraju svoje junior partnere', poručili su iz HDZ-a.

Iz vladajuće stranke istaknuli su da Benčić neće uzvratiti uvredama, iako, kako navode, zastupnica Možemo! opravdava svoj istup.

'Dovoljno je reći da je još jednom pokazala pravo lice. Ispriku nismo ni očekivali – uvrede i laži njezin su uobičajeni diskurs', stoji u objavi HDZ-a.

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Spor je izbio nakon što je HDZ na društvenim mrežama objavio snimku sa sjednice Odbora za Ustav na kojoj se, nakon što Benčić izlazi iz kadra, može čuti riječ „stoka“. Benčić je potom potvrdila da je riječ izgovorila te pojasnila da se odnosila na HDZ, navodeći da je reagirala zbog načina na koji je provedena procedura vezana uz kandidate za Ustavni sud.

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