Šokantna krađa u Čabru: Ukrali pola tone vrijedan brončani reljef sa spomenika antifašistima

Kako piše Novi List , policija je prva uočila nestanak brončanog reljefa sa spomenika antifašističkim borcima iz Drugog svjetskog rata. Već je obavljen očevid, a istraga i potraga za nepoznatim počiniteljima traje.

Bizarna krađa posebno upada u oči zbog činjenice da je reljef napravljen od više od pola tone bronce pa stanovnici tog kraja nagađaju da je krađa više 'ekonomske' naravi.

Reakcije na sam incident su žestoke. Nekadašnji saborski zastupnik i predsjednik UABA Grada Čabra, Drago Vrus, istaknuo je za Novi list da tijekom cijelog Domovinskog rata kao i nakon njega, ni jedan spomenik na tom području nije bio oštećen.

'Baš zato ne mogu zamisliti da je to učinio bilo koji čovjek s našeg područja jer svi ovdje znamo što je bio za naš kraj fašizam. Vjerojatno su došli izvana i vjerojatno su reljef s prikazom ustanka ukrali zbog financijskih, a ne ideoloških razloga', rekao je Vrus za Novi list.

S obzirom na to da se radi o reljefu koji teži više od pola tone, u krađu je vjerojatno bilo uključeno više osoba koji su za odvoz, vjerojatno koristili kamion.

I gradonačelnik Čabra, Antonio Dražović, zgrožen je krađom. Ističe da su poslali obavijest svim tvrtkama koje se bave otkupom bronce na području Hrvatske, Slovenije i Italije te iz upozorili da obrate pažnju ako im netko ovih dana pokuša prodati veću količinu bronce.

'Iskreno se nadam da će počinitelji biti pronađeni i to ne samo zbog simboličnog značaja tog antifašističkog spomenika za ovaj kraj, već i zbog činjenice da je autor tog spomenika znameniti hrvatski kipar Mile Grgas, učenik Antuna Augustinčića, a po procjeni umjetničke struke ovaj je spomenik vrijedan od 50 do 100.000 eura' rekao je gradonačelnik Dražović za Novi list.

Na Facebook stranicama grada Čabra objavljen je apel građanima, da jave ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju ovog događaja.

'Bez obzira na različita povijesna, politička ili ideološka stajališta, uništavanje i krađa spomenika nisu način izražavanja mišljenja. Ovo nije samo krađa metala već napad na našu zajedničku baštinu, na povijest našega kraja i na vrijednosti poštovanja i civiliziranog društva. Ovakav čin doživljavamo kao težak udarac cijeloj našoj zajednici', napisali su iz Grada Čabra te dodali: 'Nećemo dopustiti da pojedinci zbog vlastite pohlepe ili neodgovornosti uništavaju ono što pripada svima nama. Odgovorni za ovaj sramotan čin moraju snositi posljedice te se nadamo pronalasku počinitelja.'