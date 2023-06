HDZ: Milanović nastavlja agendu detuđmanizacije, degradirao je instituciju predsjednika

To, kaže, nije pitanje samo 30. 5. nego i agenda koju očito predsjednik Milanović nastavlja, a to je proces detuđmanizacije koji nije od danas i koji je počeo micanjem Tuđmanove biste s Pantovčaka. "To je samo nastavak tog trenda. To vidimo i kod dijela oporbe, primjerice Peđe Grbina, koji ima isti narativ kao i predsjednik države, a isto tako je i činjenica da je 2006. Grbin izašao iz SDP-a kada je Ivica Račan položio cvijeće na grob Franje Tuđmana", rekao je.