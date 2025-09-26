Hamas odgovorio Netanyahuu, oglasila se i izraelska oporba: 'Svijet je danas vidio cendravog izraelskog premijera!'

Nakon govora izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pred Općom skupštinom UN-a, oglasio se i Hamas. Reakcija je bilo i u samom Izraelu, gdje oporba nije s oduševljenjem dočekala Netanyahuov nastup

Hamas je odgovorio na govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Općoj skupštini UN-a, optužujući ga za 'očite laži i kontradikcije'. U opširnoj izjavi, Hamas iznosi osam točaka iz Netanyahuovog govora, za koje tvrdi da 'predstavljaju očajnički pokušaj iskrivljavanja činjenica', prenosi Sky news. 'Naglašavamo da ove laži neće promijeniti istinu', poručuje Hamas.

'Čini se da je svijet postao svjesniji prirode izraelske okupacije kao kolonijalne sile utemeljene na lažima, obmani i sustavnom ubijanju', dodaje. Hamas je također pozvao svijet da zaustavi ubijanje i prisili Izrael 'da se povuče iz Pojasa Gaze, otvori granične prijelaze, omogući unos hrane i lijekova te dovrši korake za priznavanje palestinske države i okončanje okupacije palestinskih teritorija'. Iz Hamasa su poručili da je masovno napuštanje dvorane od strane delegacija prije govora premijera Netanyahua u Ujedinjenim narodima pokazalo 'izolaciju' Izraela kao posljedicu rata u Gazi. 'Bojkotiranje Netanyahuovog govora jedna je od manifestacija izraelske izolacije i posljedica rata istrebljenja', rekao je u izjavi Taher al-Nunu, medijski savjetnik šefa političkog ureda Hamasa.

Attendees of the UN General Assembly stage a mass walkout as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu enters the hall for his address. pic.twitter.com/amZiL1W45g — The National (@TheNationalNews) September 26, 2025

Ogorčena izraelska oporba Kritike na Netanyahuov govor stigle su i od izraelske oporbe. Govor premijera bio je pun već potrošenih starih trikova, poručio je čelnik izraelske oporbe. ' 'Svijet je danas vidio umornog i cendravog izraelskog premijera', napisao je Yair Lapid u objavi na X-u. 'Netanjahu nije predstavio svoj plan za povratak talaca, nije predstavio način za okončanje rata, nije objasnio zašto Hamas još uvijek nije poražen nakon dvije godine. Umjesto da zaustavi politički tsunami, Netanyahu je danas pogoršao situaciju za Izrael', poručio je Lapid.

במקום לעצור את הצונאמי המדיני - נתניהו החמיר היום את מצבה של מדינת ישראל. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 26, 2025