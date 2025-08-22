STANJE NA CESTAMA

HAK upozorava: Kolnici su mokri i skliski, mogući su i odroni

M.Č./Hina

22.08.2025 u 08:06

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic
Bionic
Reading

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, upozorava u petak Hrvatski autoklub (HAK)

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju, kolnici su Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

HAK upozorava i na životinju (pas) na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača, a vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km/h.

Vozačima stoga savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te upozorava na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVEGA JE PREVIŠE

SVEGA JE PREVIŠE

Totalni kaos na nebu Ukrajine: Sluđeni vojnici ruše sve što zuji u zraku
PAO NOVI REKORD

PAO NOVI REKORD

Vrijeme se smiruje, ali polako: Evo gdje je danas moguće jače nevrijeme i što donosi vikend
PREGOVORI SA SINDIKATIMA

PREGOVORI SA SINDIKATIMA

Nema odgoda ni kašnjenja: Piletić o jesenskom rastu mirovina, plaća i inkluzivnom dodatku

najpopularnije

Još vijesti