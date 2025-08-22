HAK upozorava: Kolnici su mokri i skliski, mogući su i odroni

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju, kolnici su Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

HAK upozorava i na životinju (pas) na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača, a vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km/h.

Vozačima stoga savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te upozorava na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.