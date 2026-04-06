KRAJ USKRSNOG VIKENDA

HAK javlja o gužvama u prometu: Evo gdje se sve stvaraju kilometarske kolone

M.Č.

06.04.2026 u 21:19

Prometna kamera HAK-a Izvor: Screenshot / Autor: HAK
Bionic
Reading

Pri kraju produženog uskrsnog vikenda, na prometnicama diljem Hrvatske bilježe se gužve u prometu, a ponegdje i kilometarske kolone

HAK javlja o izvanrednim prometnim događajima:

  • Nakon prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Kutina i čvora Popovača (n 105+050 km) u smjeru Bregane, kolona jepred čvorom Kutina 13 km
  • na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik vrlo je gust promet između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje
  • zastoj je i kolona na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazu Splitu iz smjera Omiša
  • zastoj je i kolona na državnoj cesti Bisko-Dicmo (DC62)
  • pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima, a na pojedinim uz višesatna čekanja.

Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. 'Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama', objavio je HAK.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti