Strašna nesreća u blizini Splita: Poginuo motociklist, zatvorena je dionica državne ceste

Tragedija se dogodila u predjelu Dubci
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske javljaju kako je oko 12:10 sati zaprimljena dojava o teškoj prometnoj nesreći na predjelu Dubci u kojoj su sudjelovali motocikl s dvije osobe i osobni automobil.
Jedna osoba s motocikla smrtno je stradala na mjestu događaja, dok je druga prevezena u bolnicu. Vozaču osobnog automobila pruža se pomoć na mjestu nesreće.
Zbog očevida i osiguranja mjesta događaja zatvorena je dionica ceste D-8 za sav promet, a policija utvrđuje sve okolnosti nesreće.