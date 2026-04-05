Strašna nesreća u blizini Splita: Poginuo motociklist, zatvorena je dionica državne ceste

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske javljaju kako je oko 12:10 sati zaprimljena dojava o teškoj prometnoj nesreći na predjelu Dubci u kojoj su sudjelovali motocikl s dvije osobe i osobni automobil.

Jedna osoba s motocikla smrtno je stradala na mjestu događaja, dok je druga prevezena u bolnicu. Vozaču osobnog automobila pruža se pomoć na mjestu nesreće.