TRAGEDIJA NA USKRS

Strašna nesreća u blizini Splita: Poginuo motociklist, zatvorena je dionica državne ceste

M.Č.

05.04.2026 u 13:50

Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic
Tragedija se dogodila u predjelu Dubci

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske javljaju kako je oko 12:10 sati zaprimljena dojava o teškoj prometnoj nesreći na predjelu Dubci u kojoj su sudjelovali motocikl s dvije osobe i osobni automobil.

Jedna osoba s motocikla smrtno je stradala na mjestu događaja, dok je druga prevezena u bolnicu. Vozaču osobnog automobila pruža se pomoć na mjestu nesreće.

Zbog očevida i osiguranja mjesta događaja zatvorena je dionica ceste D-8 za sav promet, a policija utvrđuje sve okolnosti nesreće.

RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
