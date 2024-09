Hajdaš Dončić nakon preuzimanja vodstva otkrio kakav SDP želi

Siniša Hajdaš Dončić novi je predsjednik SDP-a. U emisiji 'Romano Bolković - 1 na 1' govorio je o personalnoj politici SDP-a, o tome može li SDP doći na vlast, o devet točaka za poboljšanje SDP-a, o tome što znači povratak SDP-a radništvu, o budućem odnosu prema aktualnom predsjedniku države Zoranu Milanoviću i drugim aktualnim pitanjima hrvatske političke scene

S obzirom na njegovo obećanje da će SDP biti prvi, a ne drugi i činjenicu da je i njegov protukandidat za predsjednika stranke isticao kako ne bi bilo dobro da stranku i dalje vode oni koji su izgubili na izborima, prvo pitanje koje je Romano Bolković u svojoj emisiji na HRT-u uputio novom predsjedniku SDP-a bilo je kako misli pomiriti stare i nove lidere u stranci. Siniša Hajdaš Dončić uzvratio je da on 'od 2009. kada je pobijedio na lokalnim izborima u Krapinsko-zagorskoj županiji, nikada nije izgubio od HDZ-a.' Dodao je da je 'u Krapinsko-zagorskoj županiji SDP imao kontinuirani rast, imaju župana, predsjednika županijske skupštine i 15 ili 16 načelnika i gradonačelnika.'

O poruci 'SDP prvi, a ne drugi' 'To znači da ja vodim pobjedničku stranku u Krapinsko-zagorskoj županiji. Takav ili sličan model želim organizacijski preslikati na razinu cijele Hrvatske. Zato sam rekao - kao i većina članica i članova u Predsjedništvu SDP-a koji su to sada, a bili su i prije - SDP prvi, a ne drugi. Odnosi se to na političku stranku, ali i na mene, sada sam prvi u stranci, a kada sam prvi, onda za to odgovaram.' 'Uvijek kažem da svaka politička stranka u Hrvatskoj dosta ovisi o prvom čovjeku. On je uvijek onaj motor ili kočničar koji dodaje ili oduzima političkoj stranci gas', rekao je novi predsjednik SDP-a. Personalizacija i estradizacija politike Hajdaš Dončić složio se s Bolkovićem da se programi političkih stranaka sve više personaliziraju, a programi se ne čitaju. Prilikom primopredaje na Iblerovom trgu nakon izbora, rekao je, 'imali su dobru raspravu u kojoj su se osvrnuli na SDP-ov predizborni program na posljednjim parlamentarnim izborima.' 'Opći je zaključak da je ovo, još od Račanovog doba, to bio najbolji program s kojim je SDP krenuo na izbore. Na našu nesreću, nažalost je isplivalo više svađa Butkovića i njegove krave s Milanovićem,' rekao je. Dodao je da je to 'odraz društva spektakla u kojem su ljudi fokusirani na vrlo mali segment nekakvog filmića ili vijesti, u kojem vrlo mali broj ljudi pozorno proučava političke programe, u kojem se čitanje svodi na skrolanje naslova i trženje doskočica.' 'Ja ću pokušati dati jedan drugačiji pristup, gdje bi sadržaj bio važniji od forme,' rekao je Hajdaš Dončić.

Kako SDP namjerava privući birače 'Ima takvih primjera, ali mislim da s malo drugačijim programima ja dajem naglasak na lijevim ekonomskim politikama. Možemo doći do većeg broja birača kod građana koji zbog političke apatije ostaju doma. Govorim o izlaznosti koja je, osim na zadnjim izborima, bila katastrofalno mala. Po svim relevantnim istraživanjima, ljudima u Hrvatskoj smeta korupcija i nepotizam, ali uz cijelo okruženje, pa i medijski pritisak, ljudi jednostavno ostaju doma,' odgovorio je Hajdaš Dončić Bolkoviću koji je pitao što ako su pozicije SDP-a i HDZ-a na neki način konstanta, pa se bez obzira na to tko je lider ne može mnogo učiniti da se to promijeni. Privatizacija zdravstva na mala vrata 'Nama je generalno ultimativna borba za standard hrvatskih građana i javna dostupnost zdravstva i školstva,' rekao je predsjednik najveće oporbene stranke. Može se, rekao je, složiti s time da su pozicije SDP-a i HDZ-a određene još od Tuđmanovog vremena, ali ističe da u Hrvatskoj još uvijek postoji određeni žar ljudi koji žele promjene. 'Tu ja vidim ulogu SDP-a,' rekao je. Društvo na prekretnici 'Još uvijek u SDP-u postoji jaka socijalna nota i ona žilavost koja štiti demokraciju i socijalnu koheziju društva. Zato i govorim da jedino SDP ima snagu da se bori. S jačim angažmanom članica i članova SDP-a i onda naših građana i simpatizera, ti se procesi mogu zaustaviti,' kazao je Hajdaš Dončić.

