Direktor tvrtke Međimurje plin: 'Vjerujem da će većina građana prijeći k nama'

Rok za prelazak građana na Zagrebačku plinaru-opskrbu produžen je do petka 27.rujna. Objavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji nije otkrio koliko je do sada Zagrepčana i službeno zatražilo prelazak. Unatoč tvrdnji sindikalaca da neće uspjeti obraditi sve zahtjeve, gradonačelnik je uvjeren da će svoja rješenja do 1. listopada imati svi potrošači