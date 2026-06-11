Habijan o Uskoku i Šimuniću: Sami su pokrenuli te radnje

Habijan je rekao da su izvidi pokrenuti na temelju kaznenih prijava dijela vijećnika Grada Oroslavja te da se odnose na djela koja se progone po službenoj dužnosti. Naglasio je i da istraga u Hrvatskom skijaškom savezu nije pokrenuta zbog Šimunićevih istupa, nego po inicijativi samog USKOK-a.

"USKOK je sam pokrenuo te radnje, a izvidi se u ovom predmetu provode više od godinu dana, puno dulje nego što traju navodna istraživanja gospodina Šimunića", rekao je Habijan.

USKOK je prošlog tjedna proveo pretrage doma Viktora Šimunića i direktorice Turističke zajednice Oroslavja Maje Šijan zbog sumnji u malverzacije povezane s Adventom 2024. godine. Istraga se temelji na prijavama gradskih vijećnika koji tvrde da je Šimunić pogodovao poznanicima pri dodjeli poslova vezanih uz organizaciju manifestacije.

Šimunić je nakon pretraga tvrdio da je slučaj povezan s njegovim istupima o korupciji u sportskim savezima, no USKOK je odbacio takvu povezanost. Njegovim roditeljima mobiteli su vraćeni dan nakon oduzimanja, što je Šimunić opisao kao neuobičajenu situaciju.