Gužve u Splitu se ne smiruju: U sat vremena palo kiše kao u cijelom lipnju

Vatrogasci su u srijedu imali tridesetak intervencija. Najviše njih se ticalo ispumpavanja podruma
Jaki pljuskovi i grmljavina upalili su meteoalarme diljem Hrvatske, a u srijedu je najveći kaos, pogotovo prometni, bio u Splitu.
Kako javlja dnevnik.hr, vatrogasci u tom gradu su imali zasada 30 intervencija, a uglavnom se radilo o ispumpavanju podrumskih prostorija.
"Vrijeme se smirilo, ali gotovo da nema glavne prometnice koja vozi izvan grada ili dolazi u grad, koja nije zakrčena prometom. Iz jednog dijela grada u drugi, gdje inače treba 20 minuta, danas se vozi i po sat vremena. Ako idete prema Trogiru ili Omišu, računajte na najmanje dva sata', rekao je novinar Nove TV, Ivan Kaštelan.
Dodao je i da je ''u samo sat vremena palo je 30 posto oborina koliko padne u cijelom lipnju' pa da zato poplave na ulicama i izbijanje šahtova nisu iznenađujući. K tome, bilo je i nekoliko prometnih nesreća, a budući da je sutra Tijelovo, mnogi Splićani su se pošli na putovanje van grada, što također doprinosi gužvama.