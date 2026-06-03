Poplavljene ceste

Gužve u Splitu se ne smiruju: U sat vremena palo kiše kao u cijelom lipnju

Ivor Kruljac

03.06.2026 u 18:13

Kaos u Splitu zbog kiše
Kaos u Splitu zbog kiše Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Vatrogasci su u srijedu imali tridesetak intervencija. Najviše njih se ticalo ispumpavanja podruma

Jaki pljuskovi i grmljavina upalili su meteoalarme diljem Hrvatske, a u srijedu je najveći kaos, pogotovo prometni, bio u Splitu.

Kako javlja dnevnik.hr, vatrogasci u tom gradu su imali zasada 30 intervencija, a uglavnom se radilo o ispumpavanju podrumskih prostorija.

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"Vrijeme se smirilo, ali gotovo da nema glavne prometnice koja vozi izvan grada ili dolazi u grad, koja nije zakrčena prometom. Iz jednog dijela grada u drugi, gdje inače treba 20 minuta, danas se vozi i po sat vremena. Ako idete prema Trogiru ili Omišu, računajte na najmanje dva sata', rekao je novinar Nove TV, Ivan Kaštelan.

Kaos u Splitu zbog kiše
  • Kaos u Splitu zbog kiše
  • Kaos u Splitu zbog kiše
  • Kaos u Splitu zbog kiše
  • Kaos u Splitu zbog kiše
  • Kaos u Splitu zbog kiše
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Kaos u Splitu zbog kiše Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodao je i da je ''u samo sat vremena palo je 30 posto oborina koliko padne u cijelom lipnju' pa da zato poplave na ulicama i izbijanje šahtova nisu iznenađujući. K tome, bilo je i nekoliko prometnih nesreća, a budući da je sutra Tijelovo, mnogi Splićani su se pošli na putovanje van grada, što također doprinosi gužvama.

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