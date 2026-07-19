nestabilno vrijeme

VIDEO Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: U Zagrebu udara jak vjetar, kod Jastrebarskog pala tuča

M.Či.

19.07.2026 u 18:35

Olujni oblaci nad Zaprešićem
Olujni oblaci nad Zaprešićem Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić
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Snažan vjetar i kiša zahvatili su tijekom poslijepodneva sjever i sjeverozapad Hrvatske

Olujni oblaci koji su prešli Sloveniju te tamo ispustili velike količine kiše i ponegdje tuče veličine lješnjaka i oraha, došli su i do središnje Hrvatske.

Iza 18 sati crni oblaci nadvili su se nad zagrebačkim područjem, a oko 18.30 počelo je jako puhati.

Jak vjetar u Novom Zagrebu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivana Jović

Tuča je danas poslijepodne pogodila Jastrebarsko, piše Večernji list. Čitateljica kaže kako je nevrijeme brzo prošlo. 'Došlo s tučom, otpuhalo što je imalo i odmah se duga pojavila', napisala je.

DHMZ je upravo za središnji dio Hrvatske već ranije objavio žuri i narančasti meteoalarm zbog mogućnosti lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, praćenih olujnim udarima vjetra. Upozorili su na mogućnost tuče, osobito na sjeveru zemlje.

Radarska slika za 19.07. poslijepodne
Radarska slika za 19.07. poslijepodne Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

I dok središnji dio Hrvatske očekuje osvježenje, ono će biti tek prolazne naravi. Za sutra se opet najavljuju ljetne temperature.

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I sutra nestabilno

Prema prognozi koju su objavili iz DHMZ-a, Hrvatsku sutra očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i nestabilno.

Mjestimice se očekuje kiša. Osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorkoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni.

Olujni oblaci nad Zagrebom
Olujni oblaci nad Zagrebom Izvor: tportal.hr / Autor: Ivana Jović

Na Jadranu umjerena bura, prijepodne podno Velebita i jaka, poslijepodne u Dalmaciji umjeren jugozapadnjak.

Upaljen je žuti meteoalarm za riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visoke temperature, odnosno za Velebitski kanal, Kvarner i zapadnu obalu istre, zbog jakog vjetra.

Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima 30 do 34 °C.

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