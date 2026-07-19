VIDEO Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: U Zagrebu udara jak vjetar, kod Jastrebarskog pala tuča

Olujni oblaci koji su prešli Sloveniju te tamo ispustili velike količine kiše i ponegdje tuče veličine lješnjaka i oraha, došli su i do središnje Hrvatske.

Iza 18 sati crni oblaci nadvili su se nad zagrebačkim područjem, a oko 18.30 počelo je jako puhati.

Tuča je danas poslijepodne pogodila Jastrebarsko , piše Večernji list . Čitateljica kaže kako je nevrijeme brzo prošlo. 'Došlo s tučom, otpuhalo što je imalo i odmah se duga pojavila', napisala je.

DHMZ je upravo za središnji dio Hrvatske već ranije objavio žuri i narančasti meteoalarm zbog mogućnosti lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, praćenih olujnim udarima vjetra. Upozorili su na mogućnost tuče, osobito na sjeveru zemlje.

I dok središnji dio Hrvatske očekuje osvježenje, ono će biti tek prolazne naravi. Za sutra se opet najavljuju ljetne temperature.

I sutra nestabilno

Prema prognozi koju su objavili iz DHMZ-a, Hrvatsku sutra očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i nestabilno.

Mjestimice se očekuje kiša. Osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorkoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni.