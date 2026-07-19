brojne uništene kućice i šatori

Posljedice pijavice na Lošinju: Jedna osoba na intenzivnom liječenju, druga otpuštena kući

M.Či./Hina

19.07.2026 u 19:50

Pijavica na Lošinju
Pijavica na Lošinju Izvor: Facebook stranica Vatrogasna Zajednica PGŽ / Autor: Facebook stranica Vatrogasna Zajednica PGŽ
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Dvije osobe ozlijeđene u pijavici koja je u nedjelju ujutro zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju, primljene su u riječku bolnicu, gdje je jedna hitno operirana dok je druga otpuštena na kućno liječenje

Iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka su na upit o ozljedama i stanju dvoje ozlijeđenih odgovorili kako su dvije osobe zaprimljene u Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Rijeka.

"Po učinjenoj obradi, stabilizaciji i liječenju te verificiranim ozljedama, jedna osoba je podvrgnuta hitnom operativnom zahvatu nakon čega je zaprimljena u jedinicu intenzivnog liječenja. Druga osoba je otpuštena na daljnje kućno liječenje i njegu,“ naveli su iz riječke bolnice.

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Iz Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije ranije su izvijestili su da su ozlijeđena dva gosta koji su prebačeni helikopterom u riječki KBC. 

Pijavica je kroz kampove prošla u nedjelju oko 4,30 sati te je iščupala pedesetak borova koji su popadali na automobile, kamp prikolice i šatore, naveli su vatrogasci.

Na terenu su bila 22 vatrogasca sa šest vozila.

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