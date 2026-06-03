Odvjetnik upozorio na neobičan detalj u slučaju Martinjaka: 'Ovo se u pravilu ne traži'

Odvjetnik Fran Olujić potvrdio je da će znanje borilačkih vještina i ranija osuđivanost biti otegotne okolnosti Marku Martinjaku na suđenju zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda tijekom malonogometnog turnira, no istaknuo je da se u takvim situacijama u pravilu ne traži istražni zatvor

Marko Martinjak, dojučerašnji svjetski prvak u boksu bez rukavica, završio je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nanošenja teške tjelesne ozljede, nakon što je u nedjelju na malonogometnom turniru najprije glavom u glavu, a potom i loptom u leđa udario nogometaša Tomislava Mrkonjića. Zbog toga je ostao bez pojasa svjetskog prvaka, a kako se čini, mogao bi i ponovno završiti u zatvoru. Naime, 2022. godine je uvjetno otpušten iz zatvora nakon tri godine i četiri mjeseca služenja kazne zbog razbojstava. Sama činjenica da se bavi boksom na suđenju mu je otegotna okolnost, tvrde odvjetnici za RTL Danas. "Kod nas, ukoliko bi bio proglašen krivim, to što je profesionalni sportaš i boksač bi mu bila otegotna okolnost, jer on mora znati da kada on zada udarac nije isto kao kad ga zada netko drugi. Dakle, njegov udarac ima dodatnu težinu i dodatnu snagu", objasnio je odvjetnik Fran Olujić.

Borilačke vještine nisu hladno oružje Doduše, poznavanje borilačkih vještina se u ovakvim situacijama ne gleda kao na korištenje "hladnog oružja". No, to ipak daje dodatnu težinu cijelom slučaju na sudu. "Znanje borilačkih vještina koja se upotrebljava van okvira sportskih natjecanja i da se zadaju nekome tjelesne ozljede, svakako se ne gleda kao olakotna okolnost, već kao nešto nešto otežavajuće jer ne posjeduje svaka osoba specifična znanja i vještine", ispričao je odvjetnik Marijo Medak, ističući da se to generalno odnosi na kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Uz to, ranija osuđivanost mu je dodatna otegotna okolnost. "Tijekom postupka, ako optužnica bude potvrđena i bude bilo dokaza da je osoba počinila kazneno djelo, prilikom odmjeravanja visine kazne gleda se je li netko ranije osuđivan te ako je osoba ranije osuđivana, to se svakako uzima kao otegotna okolnost koja utječe na to da kazna bude viša", objasnio je odvjetnik Medak.

Marko Martinjak na Županijskom sudu u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar







+3 Marko Martinjak na Županijskom sudu u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar