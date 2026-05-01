Gužve kod Lučkog prema moru, vjetar stvara probleme na Jadranskoj magistrali

Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) pod Velebitom. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama te na graničnim prijelazima, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)
Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) slabljenje bure u priobalju u potpunosti se očekuje tijekom današnjeg dana u poslijepodnevnim satima.
Pojačan je promet na dionici autoceste A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, a isto je bilo i tijekom četvrtka kada je HAK izvijestio o nekoliko izvanrednih prometnih događaja.
Zbog Praznika rada zabrane prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će danas od 14 do 23 sata.