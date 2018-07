Gužve i nesreće usporavaju promet; popodne se zatvara Krčki most

Zbog prometnih nesreća HAK poziva na oprez na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Novska i Okučani, na 140. kilometru u smjeru Bregane i na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče, na 245. kilometru između čvorova Maslenica i Posedarje u smjeru Dubrovnika

Danas od 17 do 21, u četiri intervala s trajanjem do 10 minuta zatvarat će se Krčki most, zbog snimanje filma.

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu.