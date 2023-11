Objašnjavajući 'nespretni' poljubac, Grlić Radman žestoko se sukobio s Grbinom

Naveo je i kako je Zoran Milanović , kad se govorilo o rezoluciji o humanitarnom primirju u Gazi, rekao da je znao da se nešto događa, no da nije reagirao. Zašto, ako mu je taj dokument bio važan, upitao se te ustvrdio da je predsjednik to pratio na način koji bi se mogao nazvati političkim voajerizmom.

Vlada ima proeuropsku, prosavezničku, pronatovsku politiku, a predsjednik prorusku, antieuropsku politiku i to je bilo razvidno na Općoj skupštini UN-a u rujnu, rekao je ministar u saborskoj raspravi o sastancima Europskog vijeća održanim od travnja do listopada, a o čemu je zastupnike izvijestio premijer.

„Predsjednik je imao u ruci jedan cvijet, kamilicu i onda je kidao latice, vole, me ne vole me, javit će mi se, neće“, izjavio je.

Na Putina se „bacala“ bivša predsjednica

Na ministrovo prozivanje predsjednika, Dalija Orešković (Centar) uzvratila je da se na ruskog predsjednika Putina „bacala“ bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, a da je on recitirao poeziju sa ruskim šefom diplomacije Lavrovom.

„Vi ste sve neadekvatno kontekstualizirali, govorimo o mirnodobskom vremenu, kada su svi komunicirali“, odgovorio joj je ministar.

Skandalozno je da predsjednika, bez argumenata, optužujete za antieuropsku i prorusku politiku, rekao mu je Nino Raspudić (Most).

Ministar je odbacio oporbene kritike zbog glasovanja Hrvatske protiv Rezolucije o humanitarnom primirju u Gazi. „Vlada je donijela apsolutno pravilnu odluku kad nije glasovala za nju“, istaknuo je.

Lijeva oporba, naime, kroz višesatnu je raspravu kritizirala glasovanje Hrvatske, ustrajavajući na odgovorima je li izraelsko bombardiranje Gaze u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom, hoće li Hrvatska tražiti prekid vatre itd.?

Hrvatska je za mir, ali ne ovakvom rezolucijom, koja je kukavičje jaje, zaštita civilnog stanovništva je interes, poručio je ministar.

Oporbi, koja je ustrajala da se vanjska politika sukreira, rekao je kako ne postoji mehanizam odlučivanja, niti konzultacija, koji bi govorio da je nešto tako nužno. „To je stvar i predsjednika, ako želi surađivati, dobro je došao, samo što on ne želi surađivati“, kazao je.

Mrak Taritaš: Što ste htjeli postići poljupcem njemačkoj ministrici?

U raspravi, koja je često izlazila izvan okvira, pa završila i na uvredama, Anka Mrak Taritaš (Glas) pitala je ministra što je htio postići poljupcem njemačkoj ministrici vanjskih poslova Annaleni Baerbock, zbog čega je, tvrdi, dospio na sve svjetske televizije.

„To je bio nespretan pokušaj pozdrava sa kolegicom sa kojom se znam već dvije godine, uvijek se pozdravimo“, objasnio je.

„Ako to ne smeta njemačkoj ministrici, ne znam zašto smeta vama, to je bio kurtoazni pozdrav koji je, možda, bio nespretan, u Njemačkoj je to nevažno“, izjavio je Grlić Radman.

Njegov je istup, međutim, zasmetao Peđi Grbinu (SDP) koji ga je nazvao „seljačinom“. „Ovakva seljačina, koji je izvrijeđao Hrvatsku, sve nas, (…) na ovakav način nam docira, opisuje, pa nakon svega vrijeđa, a vi ne reagirate“, prozvao je Grbin predsjedavajućeg Antu Sanadera, nakon što bijesno vikao Grliću Radmanu da isključi mikrofon, kako bi se mogao javiti za riječ.

Zašto se derete, ponašali ste se kao zadnji uličar, koji je to način da ministra tako vrijeđate, nazivate ga seljačino, uzvratio mu je Sanader?

Grlić Radman je pak Grbinov istup nazvao nečuvenim, kazavši da se pokazao kao nasilnik i siledžija, koji ga je, možda, htio i udariti.

Neka mu to ide na čast, poručio je ministar.