Grlić Radman: Odgojen sam kao Hrvat i katolik, a Milanović nije, ušao je u partiju kad su drugi iz nje izlazili

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman optužio je u srijedu predsjednika Zorana Milanovića za krizu oko izbora veleposlanika, a za njegove kandidate je rekao da su nekvalificirani

"To bi značilo segregaciju veleposlanika i njihovo javno etiketiranje naklonosti prema nekome. To je nemoguće i to je presedan u diplomaciji. Ti bi se veleposlanici trebali opredijeliti čiji su ili čiji nisu. Za ovu je krizu kriv predsjednik koji je suspendirao bilo koje pregovore. Ja sam pokazao najveću zainteresiranost", rekao je Grlić Radman.

Kao Milanovićevi kandidati spominju se bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, bivši SDP-ov župan Mihael Zmajlović i bivši veleposlanik u Francuskoj Ivo Goldstein, a bivši ministri vanjskih poslova Davor Ivo Stier i Miro Kovač te diplomat Vladimir Drobnjak kao vladini kandidati.

Predsjednik je u utorak reagirao na 'curenje' imena kandidata i poručio da su neka od njih "izmišljena", a neka "nisu uopće aktualna". Osvrnuo se i na ministrovog oca i rekao za njega da je bio "istaknuta komunjara". Grlić Radman je odgovorio da je "jako osjetljiv na roditelje". "On o mome ocu ne zna ništa, on je služio interesima hrvatskog naroda. Ja sam odgojen kao Hrvat i kao katolik što on nije. Upravo je on 1985. ili 1986. ušao u Titovu partiju kad je svatko pametan iz nje izlazio", rekao je.

Ministar vanjskih poslova poručio je predsjedniku da mu, ako želi nešto predbaciti, "kaže to u lice". "Ja to govorim i po cijenu ostavke ministra vanjskih poslova jer me to jako, jako pogodilo. Ja sam ovdje predan u službi vanjskih poslova, radim odgovorno i siguran sam da ono što radim, radim dobro", dodao je Grlić Radman.