Grenland je mila majka: Pazite u kakvim još nedođijama Amerikanci imaju vojne baze

Nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump pokrenuo kampanju za preuzimanje Grenlanda, taj se najveći svjetski otok našao u središtu pozornosti svjetske javnosti. Američka vojska na Grenlandu otprije ima vojnu bazu koja se zbog polarnih uvjeta i udaljenosti smatra jednom od najekstremnijih vojnih instalacija na svijetu. Donosimo pregled 10 najekstremnijih američkih vojnih baza razasutih po najudaljenijim i najnepristupačnijim područjima

Oružane snage SAD-a održavaju pripravnost za bilo koji sukob koji bi mogao imati globalne posljedice, uključujući neke instalacije u doista udaljenim kutovima svijeta. Te po mnogočemu egzotične baze intenzivno se koriste kao središnji stup mreže koja američkoj vojsci daje globalni doseg i ključne su za strategiju nacionalne sigurnosti, iskorištavajući prednost tih udaljenih ispostava i omogućavajući trupama da odgovore na prijetnje kad god je to potrebno. Sjedinjene Države trenutno održavaju 800 vojnih baza u više od 70 zemalja i teritorija diljem svijeta, a čak 10 njih prepoznato je zbog jedinstvenih uvjeta u kojima djeluju.

Svemirska baza Pituffik Ranije poznata kao zračna baza Thule, najsjevernija američka vojna instalacija smještena je na Grenlandu te je samo 1200 kilometara udaljena od Sjevernog pola. Temperature u njoj spuštaju se i do -50 stupnjeva Celzijevih, a toliko je daleko da zahtijeva vlastitu dubokomorsku luku, plovnu samo nekoliko mjeseci godišnje. Osim temperatura daleko ispod nule, produžena razdoblja tame zbog položaja Sjevernog pola i Zemljine rotacije u odnosu na Sunce ponekad zahtijevaju specijaliziranu obuku i opremu za provođenje čak i rutinskih aktivnosti. Baza je dostupna samo tri mjeseca u godini i izgrađena je na permaforstu radi stabilnosti. Sve važne komponente opreme, uključujući i kanalizaciju, moraju biti izgrađene iznad zemlje da bi se osigurala njihova dostupnost za popravak po potrebi. U Thuleu američka 12. eskadrila za svemirsko upozoravanje upravlja sustavom ranog upozoravanja na interkontinentalne balističke projektile, a također aktivno provodi svemirski nadzor, kao i druge aktivnosti povezane s regionalnim obrambenim operacijama.

Baza za testiranje Ronald Reagan Baza za testiranje, nazvana po bivšem američkom predsjedniku Ronaldu Reaganu, prostire se na 11 od 100 otoka na Maršalovim Otocima, 2100 nautičkih milja jugozapadno od Honolulua na Havajima, te je najveći koraljni atol na svijetu koji okružuje najveću lagunu na svijetu. Američka vlada unajmljuje otoke od vlade Republike Maršalovi Otoci i pruža logističke usluge podrške za 25.000 stanovnika, uključujući stanovanje, maloprodaju, medicinsku skrb, vrtiće, škole, policiju, vatrogasnu zaštitu, poštu i ostalo. Pored podrške lokalnom stanovništvu, američka vojka na atolu koristi radarsku, optičku, telemetrijsku i komunikacijsku opremu koja na osam otoka pruža mogućnosti za testiranje balističkih projektila i presretača raketa. Udaljena lokacija poligona dugo je poticala američko Ministarstvo obrane na testiranje oružja s visokim rizikom jer se minimizira rizik za civile i maksimizira sigurnost tijekom opasnih operacija. Osim raketne obrane i misija testiranja, u zračnoj bazi Bucholz na atolu također se prate i nadziru svemirske operacije. Značajan dio te dužnosti povezan je s nacionalnom obranom, ali se koristi i oprema dostupna za podršku istraživačkim aktivnostima, uključujući misije s međunarodnim suradnicima.

Pomorsko-zračna baza Diego Garcia Pomorska baza na otoku Diego Garcia nalazi se u pustom dijelu Indijskog oceana, a njezina zračna luka već je desetljećima ključna točka za američke zrakoplove koji podržavaju njihove operacije na Bliskom istoku. Datira iz 1970-ih i od svog je otvaranja pothvat nastao u suradnji s britanskom vojskom. Strateški smještena, ona olakšava misije, uključujući nadopunjavanje goriva u zraku, raspoređivanje bombardera dugog dometa i misije pomorskog nadzora. Valja reći da je zračna luka u Diego Garciji jedna je od rijetkih koja je odobrena i za slijetanje stealth bombardera tipa B-2 Spirit. Udaljenost malog otoka stotinama kilometara od sljedećeg kopna vrijedna je za američku bazu koja udomljuje osjetljive zrakoplove i opslužuje tajne operacije, a ima i dubokomorsku luku te joj je to vrlo vrijedan resurs jer nudi pristanište za širok raspon ratnih plovila. Zrakoplovi i brodovi iz Diego Garcije igraju vitalnu ulogu u osiguravanju mora i provođenju operacija slobode plovidbe, nadzora te pružanju brzo dostupnih snaga za odgovor na agresiju u tom području. Osim toga, lokacija je to za skladište vojne opreme koja se može brzo rasporediti za hitne operacije, ovisno o dinamici događaja u indopacifičkoj regiji. Prema navodima ratne mornarice, baza pruža neusporedivu operativnu fleksibilnost američkim i koalicijskim snagama u regiji.

Pomorsko-zračna baza Keflavik Unatoč zatvaranju 2008. godine, prije tri godine ponovno se počela koristiti baza koju održava američka mornarica na ledenim obalama Islanda, u blizini grada Keflavika. Ova ispostava je više od usputnog transatlantskog zaustavljanja i služi kao operativna baza za pomorske patrolne brodove koji prate aktivnost podmornica u vodama sjevernog Atlantika. Na virtualnom raskrižju arktičkog i europskog ratišta, čvorište je izuzetno korisno za nadzor pomorskih koridora, posebno onih koje posjećuju ruske podmornice. Jedna od glavnih platformi smještenih u zračnoj bazi Keflavik je avion tipa P-8 Poseidon, o kojem je tportal već pisao. NATO već godinama naglašava stratešku važnost položaja Islanda kao ključnog za transatlantsku sigurnost. Zahvaljujući tome, ova pomorsko-zračna baza pruža vrijedne resurse za potragu i spašavanje u regiji te podržava operacije zračnog prijevoza objektima i resursima za dovršetak misija. Trupe i infrastruktura u bazi Keflavik podržavaju operacije s NATO-om i drugim saveznicima kako bi se potaknula regionalna suradnja i ojačale diplomatske veze.

Zračna baza Eareckson Smještena na otoku Shemya na zapadnom vrhu Aleutskih otoka, ova je baza bliža Rusiji nego kopnu Aljaske. Poznata je po svojim ekstremnim vremenskim uvjetima, posebice čestim vjetrovima uraganske jačine i gustoj magli koja zrakoplovne operacije čini vrlo opasnima. Ova baza pruža ključnu podršku misijama nacionalne obrane putem raketnog upozorenja, svemirskog praćenja i nadzornih operacija, a radarski sustav AN/FPS-132 ključna je komponenta u njoj i služi za rano upozoravanje na balističke projektile. Iz ratnog zrakoplovstva zračnu bazu Eareckson opisuju kao stražara u Pacifiku koji štiti Ameriku od novih prijetnji. Osim svoje uloge u raketnoj obrani, Eareckson služi kao vitalno transpacifičko utočište, tj. za hitna slijetanja vojnih ili civilnih zrakoplova, a njegova jako izolirana lokacija daje vojsci izvrsnu mogućnost i za praćenje svemirskog otpada. Kao praktički posljednja ispostava na kraju svijeta, Eareckson podržava arktička istraživanja i istraživačke aktivnosti u jednom od najizazovnijih okruženja na planetu.

Zajednički obrambeni istraživački centar za svemir Pine Gap Neposredno izvan Alice Springsa, u srcu žestoke australske pustinjske vrućine, Pine Gap je dom zajedničkog objekta za praćenje projektila američkih i australskih snaga. Izgradnja baze započela je 1966. godine, a ekstremne vrućine i nedostatak asfaltiranih cesta otežali su njezin dovršetak. Otvorena je 1970. godine i danas obavlja aktivnosti praćenja jer mnoge specifične tehnologije napreduju u ekstremnim uvjetima u kojima se nalazi. Koliko je poznato, koriste je i pripadnici Središnje obavještajne agencije (CIA), Nacionalne sigurnosne agencije (NSA) i Državnog ureda za izviđanje (NRO).

Institut za medicinska istraživanja zaraznih bolesti američke vojske Ova baza, smještena u američkoj saveznoj državi Maryland, smatra se ekstremnom zbog vrste materijala kojima se tamo rukuje, uključujući smrtonosne bolesti poput antraksa, virusa ebole, kuge i majmunskih boginja. Riječ je o jedinom laboratoriju biološke sigurnosti 4. razine (BSL-4) pod nadležnošću američkog Ministarstva obrane, a baza sadrži hermetički zatvorene zgrade s dvostrukim zračnim komorama, komorama za fumigaciju, odnosno proizvodnju dima ili para radi suzbijanja zaraza i gamadi, kao i sofisticiranim sustavima filtracije. Pentagon ističe da su vojska i civili dosad imali značajne koristi od cjepiva, dijagnostike i tretmana razvijenih u njoj.

Nuklearni bunker zračne baze Cheyenne Mountain Izgrađen 600 metara ispod granita kao dio zračne baze Cheyenne Mountain, prije je bio središte Svemirskog zapovjedništva Sjedinjenih Država i NORAD-a. Osoblje prati zračni prostor Kanade i SAD-a u potrazi za projektilima, svemirskim sustavima i stranim zrakoplovima putem sustava ranog upozorenja. Objekt je zaštićen 25-tonskim vratima otpornim na eksploziju te je predviđen kao mjesto za oporavak u slučaju katastrofe. Prema dostupnim podacima, u bunkeru bi čak 800 ljudi moglo preživjeti 30 dana u slučaju da budu potpuno odsječeni od ostatka svijeta. Kompleks je također jedini objekt američkog Ministarstva obrane na velikim nadmorskim visinama certificiran za održavanje elektromagnetskog impulsa (EMP).

Istraživačka postaja HAARP Vizualno upečatljiv sa svojom visokom antenom, Program aktivnog istraživanja aurore visoke frekvencije suradnja je američke vojske, osobito ratnog zrakoplovstva, i Sveučilišta Aljaske. Visokofrekventni radioniz vrijedan 250 milijuna dolara može stimulirati ionosferu – područje nabijenih čestica otprilike 80 kilometara visoko u atmosferi –nastalu interakcijom zračenja Sunca sa Zemljinom atmosferom. Iako je središte mnogih teorija zavjere o pravoj svrsi baze, službeno su to istraživanje i razvoj nadzora i komunikacije.

