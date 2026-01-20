Trump poludio na Ujedinjeno Kraljevstvo: 'Čin velike gluposti, zato nam treba Grenland'

Američki predsjednik Donald Trump u jeku američkih teritorijalnih pretenzija na Grenland budno prati što se događa na oba američka kontinenta, ali i među saveznicima u NATO-u.

Tako je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio poruku u kojoj kritizira Ujedinjeno Kraljevstvo jer planira otočić Diego Garcia predati Mauricijusu.

Britanci su naime s Mauricijusom postigli sporazum o predaji otočja Chagos. Možda to i ne bi bilo sporno da se na Diegu Garciji ne nalazi američka vojna baza. Prema sporazumu, područje baze bilo bi iznajmljeno Britancima na razdoblje od 99 godina.