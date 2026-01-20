Trump poludio na Ujedinjeno Kraljevstvo: 'Čin velike gluposti, zato nam treba Grenland'

Donald Trump osudio je britansku predaju otočića Diego Garcia Mauricijusu, pogotovo stoga što se ondje nalazi vojna baza koja će biti iznajmljena Britancima na 99 godina
Američki predsjednik Donald Trump u jeku američkih teritorijalnih pretenzija na Grenland budno prati što se događa na oba američka kontinenta, ali i među saveznicima u NATO-u.
Tako je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio poruku u kojoj kritizira Ujedinjeno Kraljevstvo jer planira otočić Diego Garcia predati Mauricijusu.
Britanci su naime s Mauricijusom postigli sporazum o predaji otočja Chagos. Možda to i ne bi bilo sporno da se na Diegu Garciji ne nalazi američka vojna baza. Prema sporazumu, područje baze bilo bi iznajmljeno Britancima na razdoblje od 99 godina.
'Šokantno je to da naš 'briljantni' saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira predati Mauricijusu otok Diego Garcia, mjesto na kojem se nalazi ključna američka vojna baza, i to bez ikakvog razloga.
Nema sumnje da su Kina i Rusija primijetile ovaj čin potpune slabosti. To su međunarodne sile koje prepoznaju samo snagu, zbog čega su Sjedinjene Američke Države pod mojim vodstvom sada, nakon samo godinu dana, poštovane kao nikada prije.
Predavanje izuzetno važnog zemljišta Ujedinjenog Kraljevstva čin je velike gluposti i još jedan u vrlo dugom nizu razloga nacionalne sigurnosti, zbog kojih Grenland mora biti preuzet. Danska i njezini europski saveznici moraju učiniti pravu stvar', poručio je Trump.