Arktički bastion SAD-a: Zbog čega je Trumpu važna vojna baza Pituffik

S vremenom, tijekom Hladnog rata , glavna misija baze preusmjerena je s logistike na rano upozoravanje i nadzor svemira, u skladu s brzim razvojem sovjetskog raketnog naoružanja sposobnog nositi nuklearne bojeve glave. Prema tadašnjim procjenama, sve sovjetske rakete s nuklearnim naoružanjem prelijetale bi Sjeverni pol u slučaju napada na SAD, što je Thuleu dalo ključnu ulogu u ranom otkrivanju prijetnji , piše Klix.ba .

U prvim godinama postojanja baze, početkom 1950-ih, Thule je prvenstveno služio kao logistička stanica za opskrbu gorivom američkih zračnih snaga. U tom je razdoblju oko 10.000 američkih vojnika bilo stacionirano na Grenlandu , a objekti današnje baze Pituffik tada su bili raštrkani po cijelom području.

Tako je početkom 1960-ih u Thuleu instalirana radarska stanica sustava BMEWS s dometom od 5000 kilometara, a omogućila je da Sjedinjene Države dobiju upozorenje 18 minuta prije udara prvih interkontinentalnih balističkih raketa.

Thule danas

Prema dostupnim informacijama, posljednjih godina u bazi živi oko 650 ljudi, od kojih je 200 pripadnika američke vojske, a ostatak čine državljani Danske i Grenlanda. U bazi, koja je 2023. preimenovana u Pituffik, vladaju ekstremni arktički uvjeti, ali je okružena impresivnim prirodnim ljepotama, uključujući ledenjak u zaljevu North Star, masivni ledeni pokrov i fjord Wolstenholme – jedino mjesto na svijetu na kojem se spajaju tri glečera.

Baza Pituffik danas je i središte globalne senzorske mreže 21. svemirskog krila te omogućuje rano upozoravanje, nadzor i kontrolu svemira. Stariji BMEWS radari zamijenjeni su početkom 2000-ih modernim, bržim i umreženim modelima, pista je duga 3000 metara i godišnje opslužuje više od 3000 domaćih i međunarodnih letova, a Thule se smatra i domom najsjevernije dubokovodne luke na svijetu.

Vojna baza omogućuje telemetriju, praćenje i zapovjedne operacije za američke i savezničke satelitske programe, ostvarujući 10 do 14 satelitskih kontakata dnevno i više od 22.000 satelitskih veza godišnje.

Nabavke preko danskog veleposlanstva

Organizacija nabavke za Thule regulirana je sporazumom iz 1962., temeljenim na Obrambenom sporazumu iz 1951. godine, kojim je baza i osnovana. Dogovoreno je da sva buduća nabava za Thule ide preko Danske, što je razlog zbog kojeg dansko veleposlanstvo na Grenlandu vodi jedini ured za nabavu američkog ratnog zrakoplovstva u svijetu.

Baza ne samo da ima vojnu, nego i stratešku dimenziju – kontrola Thulea znači nadzor ključnih arktičkih ruta i ranog upozoravanja na prijetnje, što SAD-u omogućuje značajnu prednost u regiji.