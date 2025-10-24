Grci traže nove političke face: Popularnost raste majci čije je dijete poginulo u strašnoj željezničkoj nesreći

Liječnica čija je kći poginula u najstrašnijoj željezničkoj nesreći u grčkoj povijesti postala je neočekivano lice vala prosvjeda protiv političke elite u Grčkoj. Mnogi žele da se Maria Karistianou kandidira za političku funkciju, smatrajući da bi netko izvan sustava mogao najbolje prodrmati zemlju koju potresaju brojni skandali i u kojoj je povjerenje u političare palo na najnižu razinu

Pedijatrica Maria Karistianou (52) predsjednica je udruge obitelji žrtava, a ona traži pravdu za 57 ljudi poginulih u željezničkoj nesreći kod klisure Tempi u veljači 2023. godine, uglavnom studenata. Njezina 19-godišnja kći Marthi bila je među njima. Bila je to najsmrtonosnija željeznička nesreća u povijesti Grčke, tragedija koja je otvorila duboka pitanja o funkcioniranju države i izazvala masovne ulične prosvjede, podsjeća u svom tekstu Politico. 'Grčka je iskočila iz tračnica i tamo ostala', rekla je Karistianou, aludirajući na željezničku nesreću, ali i političko stanje u zemlji. 'Ne mogu živjeti u takvom društvu, niti mogu zamisliti kako ćemo nastaviti živjeti s tako korumpiranim političkim sustavom. To je hitna potreba društva koju postojeći sustav ne može zadovoljiti', poručila je.

Unatoč spekulacijama da započinje političku karijeru, Karistianou to nije ni potvrdila ni demantirala, pa čak ni u razgovoru za Politico. Eventualni novi pokret mogao bi se izroditi u razjedinjenoj političkoj atmosferi koju obilježava duboko nepovjerenje u vladu i slaba potpora vladajućoj konzervativnoj stranci Nova demokracija premijera Kiriakosa Micotakisa. Budući da su opozicijske stranke također razjedinjene i ne uspijevaju iskoristiti situaciju, ankete pokazuju da bi novi pokret pod vodstvom Karistianou mogao privući i do 25 posto birača. 'Želim vidjeti nešto novo, kao i velik dio društva. I sama pripadam tih 25 posto', rekla je. Tragedija kod klisure Tempi ostavila je dubok trag na Grčku. Dva vlaka koja su se kretala velikom brzinom u suprotnim smjerovima na istoj pruzi frontalno su se sudarila, usmrtivši 57 i ranivši 85 ljudi. Nesreća je ukazala na zastarjelu i slabo održavanu željezničku mrežu u zemlji, dugu 2550 kilometara. 'To je otvorena rana jer je riječ o zločinu koji je počinila država', kaže Kostas Eleftheriou, profesor sa Sveučilišta u Trakiji. 'Željeznica nikada nije radila prema standardima, a ministarstvo je tvrdilo da je sigurna – i sada ni pravda ne funkcionira.'

Nesreća u Grčkoj Izvor: EPA / Autor: APOSTOLIS DOMALIS







Zataškavanje vlade? Većina Grka vjeruje da vlada pokušava zataškati što se uistinu dogodilo i tko je odgovoran za to. Postoje i tvrdnje da su prevožene lakozapaljive tvari. U ožujku 2024. godine Micotakisova vlada preživjela je glasanje o nepovjerenju, ali je njezino postupanje nakon tragedije samo povećalo sumnje, osobito nakon što je Atena odbila zahtjev europskog javnog tužitelja da se ispita kaznena odgovornost bivših ministara prometa, opravdavajući to ustavnom odredbom o njihovu imunitetu. Karistianou potječe iz srednje klase i stekla je popularnost zbog jasne i emotivne komunikacije. Njezine izjave sada pomno prate i pristaše i protivnici. 'Sramim se toga da europski tužitelj mora reći da naš ustav štiti ministre od odgovornosti. Ta se odredba zloupotrebljava i u slučajevima zločina poput onog kod Tempija', rekla je. Udruga žrtava organizirala je prosvjede u Grčkoj i inozemstvu te koncerte i druge događaje kako bi nastavila javni pritisak. Karistianou i druge obitelji dobivaju stotine poruka potpore i poziva da osnuju novu stranku. 'Ogroman gubitak povjerenja u vladajuće i oporbene stranke stvorio je potrebu za nekonvencionalnom politikom', rekao je Eleftheriou. 'Kad birači vide obitelji žrtava, gledaju 'ljude poput nas', koji se bore za svoja prava.' Obitelji sada traže i ekshumaciju tijela svojih bližnjih da bi se proveli toksikološki testovi. Panos Ruci, otac poginulog mladića, štrajkao je glađu 23 dana ispred parlamenta, nakon čega su vlasti popustile i odobrile zahtjev. Skupina 'Till the End' svake noći u 23.18 sati – u vrijeme nesreće – čita imena 57 poginulih ispred parlamenta, a vlada planira izmjenu zakona kojom bi okupljanja ondje bila zabranjena, što izaziva ogorčenje javnosti.

Maria Karistianou Izvor: Profimedia / Autor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia





