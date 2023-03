Grčke ulice gore: Hoće li strašna željeznička nesreća srušiti Micotakisovu vladu?

Gotovo tjedan dana od najsmrtonosnije željezničke nesreće u grčkoj povijesti prosvjedi na ulicama Atene ne staju. Dok građani traže kazne za odgovorne, pitanje je koliko će se to odraziti na vladu koju ovo ljeto čekaju izbori

'Takve tragedije mogu zapaliti vatru širih događanja. Još se ne vidi da se stvara neka 'zapaljujuća' reakcija, ali to nije isključeno. Grčko društvo sklono je prosvjedovati, no zasad je teško procijeniti hoće li se prosvjedi razbuktati. Možemo vidjeti diljem Europe da je inflatorna situacija probudila dosta građanskog bijesa i nezadovoljstva i to korelira s time koliko je država uspjela obuzdati troškove građana', poručuje Avdagić.

'Zasad ne izgleda da bi to moglo biti izuzetno problematično, odnosno presudno u političkom smislu. I oporba i svi koji su kontra vladajućih crpit će nezadovoljstvo zbog nesreće do svake mjere. Ako imate oporbu koja je samo usmjerena na negaciju onoga što radi vlada i koja eksploatira tragediju, birači na kraju odlučuju je li to pozitivno ili nije. Možemo to usporediti i s hrvatskim okvirima jer se govori o tome jesu li narodne obveznice krađa novca. Znamo da se ide u refinanciranje i da su one dobar ulagački okvir. U Grčkoj će svi koji su povezani s tragedijom i osobno reagirati. No ovo nije veliki događaj kao tragedija koja se dogodila u potresu u Turskoj. Ovo je manji okvir te će se raspravljati o tome kako je država upravljala željeznicama i kakva je sigurnost sustava', smatra Avdagić.