Grci i Turci spremni riješiti svoje granične sporove: Pitanja su teška, ali rješiva

Čelnici Turske i Grčke, saveznika u NATO-u i povijesnih suparnika koji nastoje poboljšati odnose, u srijedu su na razgovorima u Ankari izrazili želju da riješe dugotrajne sporove o pomorskim granicama.
Susjedne zemlje se desetljećima spore zbog niza pitanja, a prije svega zbog pomorskih granica i prava u Egejskom moru, području za koje se vjeruje da sadrži energetske izvore, što potom utječe i na zračni prostor i vojne aktivnosti.
Nakon višegodišnjih napetosti, zemlje su 2023. potpisale deklaraciju o prijateljstvu čime je započelo zatopljavanje odnosa iako su pomorska pitanja i dalje neriješena, a dvije strane se i dalje ne slažu glede regionalnih pitanja.
Govoreći na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji u Ankari s grčkim premijerom Kiriakosom Micotakisom, turski predsjednik Tayyip Erdogan je rekao da su na razgovorima raspravili svoje nesuglasice u Egejskom moru i istočnom Sredozemlju "na otvoren i iskren način".
Erdogan: 'Moj prijatelj Kiriakos'
"Premda su pitanja možda teška, ona nisu nerješiva na temelju međunarodnog prava. Vidio sam da se slažemo s mojim prijateljem Kiriakosom", rekao je Erdogan.
Dodao je da će dvije zemlje nastaviti surađivati kako bi postigle svoj cilj bilateralne trgovine u vrijednosti od 10 milijardi dolara.
Micotakis je rekao da se nada da će okolnosti dopustiti da dvije strane riješe spor o pomorskim granicama i isključivom gospodarskom pojasu u Egejskom moru i istočnom Mediteranu.
'Ako ne sada, kada?'
"Sada je vrijeme da se uklone bilo kakve bitne i službene prijetnje našim odnosima. Ako ne sada, kada?", poručio je Micotakis.
"Sudbina nam je odredila da živimo u istom susjedstvu. Ne možemo izmijeniti geografiju, no možemo je učiniti saveznicom, odabirući približavanje, dijalog i povjerenje u međunarodno pravo kako bismo izgradili budućnost mira, napretka i prosperiteta za naš narod".
Unatoč pozitivnom tonu, grčki šef diplomacije je ranije rekao da Atena namjerava dodatno proširiti svoje teritorijalne vode, što bi se moglo odnositi i na Egejsko more.
Istraživačke aktivnosti u Egejskom moru
Ankara je nedugo potom rekla da je pozvala Grčku da s njom koordinira istraživačke aktivnosti u područjima Egejskog mora koje Turska smatra dijelom svog epikontinentalnog pojasa.
Turski parlament je 1995. proglasio da će smatrati razlogom za rat situaciju u kojoj bi Grčka unilateralno proširila svoje teritorijalne vode preko šest nautičkih milja u Egejskom moru, za što Atena tvrdi da krši međunarodno pravo mora. Grčka tvrdi da samo želi raspraviti pomorske granice.
Micotakis je također rekao da se priljev migranata u Egejskom moru smanjio za gotovo 60 posto prošle godine zbog suradnje između dviju zemalja, dodajući da bi ju trebalo ojačati.
Petnaest migranata je poginulo u brodolomu kod grčkog otoka Hija prošlog tjedna nakon što se njihov brod sudario s plovilo grčke obalne straže te potonuo u Egejskom moru blizu turske obale.
Turska je tranzitna zemlja za migrante koji nastoje preko Grčke doći u Europsku uniju. Ankara tvrdi da EU nije ispunio svoja obećanja iz sporazuma o migracijama 2016., a Atena želi da Turska učini više kako bi spriječila nezakonite prelaske granice.