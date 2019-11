Grad Zagreb traži osobni automobil od pola milijuna kuna za Stomatološku polikliniku

Stomatološka poklinika Zagreb uskoro će biti bogatija za jedan novi osobni automobil koji je u njihovo ime ovih dana naručio njihov vlasnik, Grad Zagreb

Osim toga, u popisu obavezne opreme navedeno je da ponuđeni model vozila mora imati “električno pokretani krovni otvor”, “LED prednja svjetla s uređajem za pranje”, ali i obavezno zatamnjena stražnja stakla te grijane vanjske retrovizore.

Dodatno, boja obavezno mora biti metalik siva (može i varijante sive) ili metalik crna, prtljažnik obavezno mora osvjetljavati LED rasvjeta, a jedan od zahtjeva je i sustav za nadzor okoline 360 stupnjeva.

Kako eventualnim ponuđačima ne bi ostalo previše nedorečenih elemenata, naručitelji su nabrojali ukupno 74 konkretna uvjeta koja novo vozilo mora zadovoljavati, a prema informacijama koje je neslužbeno dobio Jutarnji list, ponuda najviše cilja na određeni tip Mazda vozila.

Ravnateljici Petri Noli Fuchs uputili su nekoliko pitanja kako bi malo pojasnila razloge ove javne nabave.



Kako stoji u njezinu pisanom odgovoru, Stomatološka poliklinika je krajem listopada usvojila izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu, a jedan od razloga za nabavu novog vozila je činjenica da djelatnici Poliklinike često moraju ići na teren dok institucija u ovom trenutku u svom vlasništvu ima samo dva vozila, od kojih je jedno praktično neupotrebljivo.

“Stomatološka poliklinika u svojem vlasništvu ima dva vozila koja nemaju nikakvu knjigovodstvenu vrijednost. Jedno je vozilo staro te je zbog kvarova često izvan uporabe zbog popravaka i servisiranja, a drugo vozilo je cijeli dan na terenu te ono nije dovoljno da bi se pokrile potrebe 210 zaposlenika Poliklinike. Iz tog razloga odlučili smo se na nabavku novog vozila koje će koristiti djelatnici Poliklinike”, stoji u odgovoru Nole Fuchs.



Zbog kojeg je razloga tako važno da novi automobil obavezno bude SUV sa zatamnjenim stražnjim staklima, električnim krovnim otvorom i minimalno 180 konjskih snaga odgovor nije dan.



Kad je u pitanju i dosta visoka procijenjena vrijednost nabave (do 400 tisuća kuna bez PDV-a, odnosno 500 tisuća kuna s PDV-om), Nola Fuchs je pojasnila da to nije konačna vrijednost automobila, nego maksimalni iznos do kojega se natječajem može ići, a njegova će konačna cijena biti poznata po dovršetku natječaja.

Dodala je također da Poliklinika već niz godina posluje pozitivno bez gubitaka i dio svojih prihoda ostvaruje na tržištu.