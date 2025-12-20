VIDEO Izbio požar u stanu u staroj jezgri Trogira, nema ozlijeđenih

Vatru je gasilo 40-ak vatrogasaca trogirske Javne vatrogasne postrojbe, a kako Hina doznaje od zapovjednika Marina Buble vatra je zahvatila još jedan stan na istoj adresi, u Ulici Matije Gupca.

"Riječ je o objektu u centru grada. Požar se jako brzo proširio tako da je jedna stambena jedinica u cijelom bloku bila zahvaćena. Po dolasku smo spriječili širenje požara na druge stambene blokove tako da je to za sada pod kontrolom", rekao je.

Dodao je da vatrogasci nastavljaju sanirati objekt, da je u jako lošem stanju u građevinskom smislu pa je vatrogascima pristup bio jako otežan. "Za gašenje je podignuto operativno područje Trogir. Imamo dovoljan broj ljudi, a saniranje će potrajati određeno vrijeme", kazao je Buble.