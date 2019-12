Gordan Malić: Tuđman je kao otac koji ti ostavi nekretninu i vozilo, a ti se žališ što je stan na periferiji, a auto nije dizel nego benzinac

Posovom 20. obljetnice smrti Franje Tuđmana u emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je istraživački novinar Gordan Malić koji je o prvom hrvatskom predsjedniku za HRT snimio dokumentarnu seriju od 10 epizoda koja će krenuti s emitiranjem u siječnju.

'Novinarstvo nema budućnost. Neki novinari imaju budućnost. Zanat i profesija se gubi i to je očito. Sve više novinarstvo podsjeća na manje ili više prikriveni marketing, ili nekih interesnih skupina ili države koja je uvijek najveći oglašivač. To nije bilo tako kod pojave nezavnisnog izdavaštva. Početkom devedesetih i cijelo vrijeme devedesetih, suprotno od svih kritičkih pogleda na to razdoblje, ja smatram da je to vrijeme obilježavala izrazita sloboda medija i sloboda govora', istaknuo je Malić u razgovoru u emisiji Nedjeljom u 2 .

'U njoj je svaki premijer imao svoju svrhu. Mesić i Manolić su prvi premijeri, oni su to bili vrlo kratko jer se pokazalo da su nesposobni za složenije operativne poslove. Vođenje resora, brigu o milijardama, ekonomiji itd. Mesića je Tuđman poslao u Beograd', naveo je Malić dodavši da je Tuđman, stari kadrovik, nanjušio jednu fenomenalnu Mesićevu karakteristiku, a to je da je on genijalan provokator. I on je njega u Beograd poslao kao provokatora.

'Meni je to priznao sam Mesić kada je rekao da se prije odlaska u Beograd kod Bude Lončara i drugih raspitivao na što reagira Bora Jović, što njega nervira, što ga izbacuje iz takta. I onda je saznao da se Bora jako nervira kad mu kažeš "Bora", jer on je Borisav. Zatim kad se puši, on ne podnosi pušenje u svojoj blizini. I pogledajte malo predsjedništvo, pogotovo ono koje se sastalo s generalštabom. Što Mesić radi? On Borisava Jovića neprekidno zove Bora i otpuhuje mu dim cigare u lice. Znači Tuđman je u njemu prepoznao performera, što Mesić jest', kazao je Malić.

Kazao je da je Tuđman jostavio Hrvatsku u njenim granicama, praktično cijelu, Hrvate je vratio na njihova ognjišta, i to u drugoj fazi bez ispaljenog metka, tamo gdje su mnogi tražili da uđe silom, nije ušao silom. 'I ja to gledam kao da ti je otac ostavio auto s automobilom, imovinu, nekretnine, pokretnine, stan i automobil, i ti se 20 godina nakon što je on umro žališ što stan nije baš u centru nego na periferiji, što automobil nije dizel nego benzinac', istaknuo je novinar.

U emisiji je Malić izjavio da smatra da Tuđman nije želio rat i da je vjerovao da će se jugoslavenska kriza riješiti mirnim putem. Također je kazao i da Tuđman nije znao ništa o ekonomiji te je to polje prepustio stručnjacima. Propusti u privatizaciji i pretvorbi smatraju se jednim od najvećih krimena Tuđmanove vlasti uz politiku podjele Bosne i Hercegovine. I tu Malić amnestira Tuđmana i tvrdi da nije želio anektirati dijelove susjedne zemlje Hrvatskoj, ali priznao je da Tuđman nije razumio BiH te da ju je dijelio iznutra.