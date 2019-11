Šefica Rijeke 2020 otkriva sve tajne događaja koji će obilježiti ovaj grad

Zašto se o tom gradu više govori kroz prizmu nogometa te što nam to Rijeka sprema kao buduća prijestolnica kulture, u emisiji Nedjeljom u 2, među ostalim, govorila je direktorica društva Rijeka 2020 Emina Višnić.

Potom je u emisiji puštena anketa u kojoj SU Zagrepčani odgovarali na pitanje znaju li što je to 'Rijeka - europska prijestolnica kulture'.

Višnić kaže da Rijeku treba posjetiti tijekom EPK jer se radi o gradu koji je jedinstven u Hrvatskoj i šire.

'To je grad nevjerojatne povijesti. Svima su se granice mijenjale, ali nikome kao nama. Današnji stogodišnjak je živio u sedam država. Tragovi te povijesti se vide u načinu života, arhitekturi, u različitosti. To će se vidjeti u našem programu, osobito od proljeća do jeseni. Spominje se brojka od 4 milijuna posjetitelja tijekom sljedeće godine.

'Mi smo taj broj spominjali na razini županije, mislim da to nije nimalo ambiciozno. Kapaciteta ima, sjetimo se Opatije, Crikvenice, otoka. Grade se i kapaciteti u Rijeci, a do ljeta bi se trebala otvoriti tri nova hotela te rast u privatnom smještaju. O Rijeci se piše i u New York Timesu, Guardianu i drugim svjetskim medijima.

Što se tiče 1. veljače 2020. kada Rijeka i službeno postaje europska prijestolnica kulture, Višnić kaže da očekuju do 60 tisuća posjetitelja jer je i vrijeme karnevala, a da je veliki program koji uključuje glazbu, tišinu te razne efekte, zamišljen u riječkoj luci. Ukupni proračun projetka, s infrastrukturom, iznosi oko 71 milijun eura, a od toga oko 36, 37 posto izdvajaju grad Rijeka te se osigurava iz novca europskih fondova. Novac daju i ministarstva kulture, regionalnog razvoja te turizma u iznosu od oko 85 milijuna kuna za idućih pet godina.

U tvrtki 'Rijeka 2020' zaposleno je šezdesetak osoba. 'Svi su zaposleni na određeno, nema klasičnog uhljebljivanja, a hoće li nastaviti raditi nakon projekta, to je drugo pitanje. Kako Višnić reagira na navode nekih koji kažu 'kultura=uhljebi'', kaže.

'Osobno, a i većina ne bi htjeli živjeti u društvu u kojem jedino što cijenimo jest novac koji proizvedemo. Ne bi imali ni javnu televiziju, niti javno zdravstvo, školstvo ili pak kulturu. Čak niti američko društvo nije tako radikalno, ne poznajem takva društva. Što se tiče uhljeba, to je postao dio neuspjelog političkog populizma koji zapravo želi reći da je javni sektor nesposoban i ne zna raditi, za razliku od privatnog koji je drugačiji. U privatnom i javnom sektoru imamo ovakve ili onakve primjere', poručuje.