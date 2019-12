Fizičar Saša Ceci o štrajku u školama: Nadam se da premijer ne koristiti taktiku isrcpljivanja prosvjetara

Fizičar Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković i sindikalni povjerenik na Institutu u emisiji Nedjeljom u 2 govorio je o štrajku prosvjetara

Na pitanje voditelja teži li štrajk prosvjetara beskonačnosti, Ceci je u emisiji Nedjeljom u 2 rekao kako se nada da ne.

'Iskreno se nadam da će u pregovorima doći do napretka. Ovo što već traje 15 dana jest posljedica toga da se odbijalo pregovarati. Sada zvučim kao političar...', rekao je Ceci dodajući kako se nada i da premijer Plenković ne koristi 'taktiku iscrpljivanja' prosvjetara jer mu ne može u ovom trenutku koristiti.

'Sada se mora razgovarati. Naime, ankete pokazuju da otprilike 2/3 ljudi i dalje podržava štrajk i prosvjetare. Premijer Plenković nudi povećanje od 11 posto, pa se govori je li to premalo ili previše, a ne radi se uopće o tome, nego da to nije ono što su nastavnici tražili. Oni traže da se nešto ujednači, to je priča o koeficijentima, a ovo je priča o osnovici', kaže Ceci.

Smatra da prosvjetari nemaju povjerenja u Vladu da će zaista napraviti to što tvrde vezano uz koeficijente.