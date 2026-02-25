Gliser s Floride otvorio vatru po Kubancima: Ima poginulih i ranjenih

Sve četiri poginule osobe bile su na gliseru sa sjedištem na Floridi , a još šest osoba s glisera je ranjeno, priopćila je Kuba. Osim toga, kubanski zapovjednik graničnog patrolnog broda je ranjen , dodala je Kuba . Ranjeni strani napadači evakuirani su i primili su liječničku pomoć, priopćeno je.

Incident se dogodio usred pojačanih napetosti između Kube i Sjedinjenih Država, koje su blokirale gotovo sve pošiljke nafte na otok, povećavajući pritisak na komunističku vladu. Američke snage su 3. siječnja u Caracasu zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, svrgnuvši s vlasti ključnog kubanskog saveznika.

"Suočena s trenutnim izazovima, Kuba potvrđuje svoju predanost zaštiti svojih teritorijalnih voda, na temelju načela da je nacionalna obrana temeljni stup kubanske države u očuvanju njezina suvereniteta i stabilnosti u regiji“, navodi se u kubanskoj izjavi.