Gliser s Floride otvorio vatru po Kubancima: Ima poginulih i ranjenih

M.Da./Hina

25.02.2026 u 22:00

Gliser - ilustracija
Gliser - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Četiri osobe su poginule, a sedam ih je ranjeno u srijedu nakon što je gliser s Floride ušao u kubanske vode i otvorio vatru na kubanske snage, koje su uzvratile vatru, priopćilo je kubansko Ministarstvo unutarnjih poslova

Sve četiri poginule osobe bile su na gliseru sa sjedištem na Floridi, a još šest osoba s glisera je ranjeno, priopćila je Kuba. Osim toga, kubanski zapovjednik graničnog patrolnog broda je ranjen, dodala je Kuba. Ranjeni strani napadači evakuirani su i primili su liječničku pomoć, priopćeno je.

Incident se dogodio usred pojačanih napetosti između Kube i Sjedinjenih Država, koje su blokirale gotovo sve pošiljke nafte na otok, povećavajući pritisak na komunističku vladu. Američke snage su 3. siječnja u Caracasu zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, svrgnuvši s vlasti ključnog kubanskog saveznika.

"Suočena s trenutnim izazovima, Kuba potvrđuje svoju predanost zaštiti svojih teritorijalnih voda, na temelju načela da je nacionalna obrana temeljni stup kubanske države u očuvanju njezina suvereniteta i stabilnosti u regiji“, navodi se u kubanskoj izjavi.

