Kuba se guši u smradu: Smeće se nakuplja na ulicama, a za sve je kriv - SAD

Smeće se počelo gomilati na ulicama u kubanskoj prijestolnici Havani, privlačeći rojeve muha i šireći neugodan miris pokvarene hrane. Posljedica je to američke politike da spriječi dotok nafte na najveći karipski otok
Državni medij Cubadebate izvijestio je ovog mjeseca da u Havani zbog nestašice goriva radi samo 44 od ukupno 106 kamiona za odvoz otpada, što usporava prikupljanje smeća.
Kartonske kutije, korištene vrećice, plastične boce i krpe gomilaju se na ulicama diljem obalnog grada. Neki stanovnici pretražuju otpad u potrazi za predmetima koje mogu ponovno upotrijebiti, dok vozači, pješaci i motociklisti zaobilaze velike hrpe smeća.
'Posvuda je po gradu', rekao je stanovnik Jose Ramon Cruz. 'Prošlo je više od deset dana otkako je došao kamion za smeće.'
U drugim gradovima na otoku, na kojem živi oko 11 milijuna ljudi, stanovnici su putem društvenih mreža upozoravali na rizike za javno zdravlje.
Kubanska vlada uvela je mjere racionalizacije kako bi zaštitila osnovne usluge u zemlji koja se već suočava s ozbiljnim nestašicama hrane, goriva i lijekova. Opskrba naftom u zemlji naglo je pala u posljednja dva mjeseca.
Venezuela, nekoć glavni dobavljač Kube, sredinom prosinca praktički je obustavila isporuke. Vlada Meksika također je objavila da prekida isporuke nakon što je Washington zaprijetio carinama državama koje opskrbljuju Kubu.
Ruske novine prošlog su tjedna izvijestile da Moskva priprema slanje pošiljki sirove nafte i goriva na komunistički otok u bliskoj budućnosti, bez navođenja točnog datuma.
SAD održava embargo prema Kubi od 1960-ih, no posljednjih mjeseci administracija predsjednika Donalda Trumpa zaoštrila je pristup, uvodeći sankcije brodovima koji prevoze naftu Kubi i prijeteći carinama dobavljačima.
Washington tvrdi da će te mjere potaknuti političke promjene na Kubi. Ujedinjeni narodi već godinama glasaju za ukidanje američkog embarga, a čelnici Meksika i Venezuele upozorili su da blokada isporuke goriva može imati ozbiljne humanitarne posljedice.