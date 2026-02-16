Kuba se guši u smradu: Smeće se nakuplja na ulicama, a za sve je kriv - SAD

Državni medij Cubadebate izvijestio je ovog mjeseca da u Havani zbog nestašice goriva radi samo 44 od ukupno 106 kamiona za odvoz otpada, što usporava prikupljanje smeća.

Kartonske kutije, korištene vrećice, plastične boce i krpe gomilaju se na ulicama diljem obalnog grada. Neki stanovnici pretražuju otpad u potrazi za predmetima koje mogu ponovno upotrijebiti, dok vozači, pješaci i motociklisti zaobilaze velike hrpe smeća.

'Posvuda je po gradu', rekao je stanovnik Jose Ramon Cruz. 'Prošlo je više od deset dana otkako je došao kamion za smeće.'