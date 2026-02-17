Ovo je američki plan za Kubu? Prvo će ih izgladniti, natjerati na prosvjede, a onda...

Nakon četverogodišnje ekonomske krize obilježene hiperinflacijom i iseljavanjem gotovo 20 posto stanovništva, Kuba ulazi u razdoblje kada joj američke sankcije stvaraju probleme i u svakodnevnom funkcioniranju.

Nakon svrgavanja vlasti u Venezueli, američki predsjednik Donald Trump želi srušiti i kubansku komunističku vlast, koja ondje vlada već 67 godina. Novinari Guardiana su nakon razgovora s diplomatima iz pet različitih zemalja ustvrdili kako Trump želi izgladniti zemlju, natjerati građane na prosvjede protiv vlasti, a zatim i fizički intervenirati.

Iako američki otpravnik poslova Mike Hammer nije otkrio nikakve detalje, jedan od sugovornika je naveo da se spominju ljudska prava i zaustavljanje opskrbe naftom. Zasad nema napretka niti u pregovorima koje vode američki dužnosnici s jedne i general Alejandro Castro Espín, sin bivšeg kubanskog predsjednika Raúla Castra, s druge strane.

"Pokušavamo ostati hladne glave. Ambasade su spremne na planiranju neočekivanog, nadamo se da ćemo u tome i uspjeti", rekao je jedan od ambasadora u Havani za Guardian.