Ovo je američki plan za Kubu? Prvo će ih izgladniti, natjerati na prosvjede, a onda...

Američka blokada transporta nafte na Kubu stvorila je probleme u radu tamošnjih javnih službi. Osim nedostatka goriva, primjetne su redukcije struje i vode, a problemi su zabilježeni i u transportu hrane. U diplomatskim krugovima se neslužbeno može čuti da SAD želi glađu izazvati nemire na Kubi kako bi intervencijom mogao srušiti tamošnju vlast
Nakon četverogodišnje ekonomske krize obilježene hiperinflacijom i iseljavanjem gotovo 20 posto stanovništva, Kuba ulazi u razdoblje kada joj američke sankcije stvaraju probleme i u svakodnevnom funkcioniranju.
Nakon svrgavanja vlasti u Venezueli, američki predsjednik Donald Trump želi srušiti i kubansku komunističku vlast, koja ondje vlada već 67 godina. Novinari Guardiana su nakon razgovora s diplomatima iz pet različitih zemalja ustvrdili kako Trump želi izgladniti zemlju, natjerati građane na prosvjede protiv vlasti, a zatim i fizički intervenirati.
Iako američki otpravnik poslova Mike Hammer nije otkrio nikakve detalje, jedan od sugovornika je naveo da se spominju ljudska prava i zaustavljanje opskrbe naftom. Zasad nema napretka niti u pregovorima koje vode američki dužnosnici s jedne i general Alejandro Castro Espín, sin bivšeg kubanskog predsjednika Raúla Castra, s druge strane.
"Pokušavamo ostati hladne glave. Ambasade su spremne na planiranju neočekivanog, nadamo se da ćemo u tome i uspjeti", rekao je jedan od ambasadora u Havani za Guardian.
Na rubu nestašice hrane
Nedostatak goriva već stvara probleme. Naime, UN-ov Svjetski program za hranu (WFP) ne uspijeva ublažiti probleme koje je lani izazvao uragan Melissa. Naime, organizacija sad mora izraditi planove za mnogo veću krizu.
"Već vidimo utjecaj na dostupnost svježih proizvoda u gradovima“, rekao je Étienne Labande, direktor WFP-a za Kubu.
Osim nedostatka goriva te probleme s transportom hrane, Kuba se suočava s redukcijama struje i vode. Diplomati tvrde da je pitanje tjedana kad će kriza eskalirati u gradovima.
Turisti na prisilnom odlasku
Do ovoga je dovela siječanjska uredba Donalda Trumpa, kojom je uveo carine svakoj zemlji koja Kubu opskrbljuje naftom, što se pokazalo učinkovitim, jer je čak i Meksiko, koji je baš lani postao najveći kubanski dobavljač nafte, prestao slati naftu i počeo slati humanitarnu pomoć.
"Nitko ne može ignorirati situaciju koju kubanski narod trenutačno doživljava zbog sankcija koje Sjedinjene Države nameću na vrlo nepravedan način", rekla je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum.
Tri aviokompanije koje prevoze turiste iz Kanade na Kubu obustavile su letove zbog nedostatka goriva. Isto su učinile i ruske kompanije. Zbog situacije na Kubi započela je repatrijacija putnika.
Američka blokada onemogućava prihode u kubanskom državnom proračunu. Vlasti su već zatvorile sveučilišta, srednje škole te dio državne administracije i javnog prijevoza. Strani diplomati, pak, pripremaju planove evakuacije u slučaju pogoršanja situacije.