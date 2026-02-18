obrušio se na sad

Putin s kubanskim ministrom: 'To je neprihvatljivo'

Bi. S. / Hina

18.02.2026 u 21:42

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u srijedu u Moskvi s kubanskim ministrom vanjskih poslova Brunom Rodriguezom i rekao mu da su nove američke sankcije nametnute komunističkom otoku 'neprihvatljive', izvijestila je ruska državna novinska agencija

Visoki ruski diplomat rekao je prošli tjedan da će Moskva pružiti pomoć Havani, uključujući i materijalnu, u odgovoru na američki pokušaj da otok liši nafte.

'Sada je posebno razdoblje, nove sankcije. Znate kako se osjećamo glede ovoga', rekao je Putin Rodriguezu, objavila je novinska agencija TASS. 'Mi ne prihvaćamo ništa slično', dodao je.

vezane vijesti

Šef Kremlja rekao je da se odnosi između Rusije i Kube razvijaju 'u pozitivnom smjeru', izvijestio je TASS.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je svom kubanskom kolegi na odvojenom sastanku u srijedu da Moskva poziva Sjedinjene Države da ne nameću potpunu pomorsku blokadu otoka te poručio da se Rusija zalaže za pregovore Kube i SAD-a. 

'Zajedno s većinom članica međunarodne zajednice pozivamo Sjedinjene Države da pokažu zdrav razum i odgovornost te se suzdrže od planova za pomorsku blokadu otoka slobode', rekao je Lavrov.

Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je u srijedu za TASS da Moskva nije razgovarala o kubanskom pitanju s Washingtonom.

Rusija, Ukrajina i SAD su ranije u srijedu u Ženevi završile novi krug trilateralnih mirovnih pregovora.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
susret u indiji

susret u indiji

Vučić: Razgovarao sam se Plenkovićem o vojnom savezu, tvrdi da nije usmjeren protiv Srbije
spc demantira

spc demantira

Potres u Srpskoj pravoslavnoj crkvi: Mitropolit Justin suspendiran zbog podrške studentima?
LOŠE POSLJEDICE

LOŠE POSLJEDICE

Španjolci pišu o hrvatskom turizmu: 'Događa im se što i nama, ali još gore'

najpopularnije

Još vijesti