Glavni zapovjednik američkih nuklearnih snaga: Nismo u stanju odgovoriti na nova ruska oružja

Načelnik Strateškog zapovjedništva Oružanih snaga Sjedinjenih Država, general John Hyten, upozorio je sredinom tjedna Senat kako američke snage nisu u stanju obarati ruske rakete te da bi bilo najbolje rješenje produžiti ugovor START-3 između Moskve i Washingtona

Hyten je tijekom sastanka s američkim senatorima naglasio kako postojeći američki oružani sustavi mogu otkriti nove ruske rakete, ali da one 'vrlo brzo nestanu i ne vide se do samog trenutka udara'.

Hyten je, kako piše ugledni američki portal Defense One, posebno zabrinut zbog mogućnosti da ti dronovi i krstareće hipersonične rakete 'odu u potpuno drugom pravcu', izrazivši pritom strahovanja kako bi zbog toga američka vojska u budućnosti mogla imati problema.

Poruka Senatu

'Danas mogu obraniti naciju, a to će moći i zapovjednik koji me naslijedi, no brinem se za one koji će doći poslije nas', izjavio je general, pozvavši Senat da poveća rashode za modernizaciju tzv. nuklearne trijade koja uključuje strateške bombardere, raketne sustave i podmornice, a koja je procijenjena na milijardu dolara.

Podsjetimo, Rusija i Sjedinjene Države potpisale su 2010. godine Sporazum o smanjenju strateškog ofenzivnog oružja START-3.