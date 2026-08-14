Glavni vatrogasni zapovjednik ima važnu poruku za sve koji se nalaze na požarištu kod Omiša

'Evakuriano je oko 200 ljudi na području grada Omiša, četiri autobusa obvezena su za Split u dvoranu Gripe. Svi su medicinski pregledani i zbrinuti. U Omišu je uspostavljena medicinska služba, radi Crveni križ i Civilna zaštita. Na terenu je cijelu noć bilo 286 vatrogasaca s 93 vozila sa vatrenom stihijom. U pomoć su odmah upućene vatrogasne snage Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije', kazao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik u ranojutarnjem razgovoru za Radio Split.

Dodao je da je sinoć iza 23 sata izdana zapovijed za dislokaciju vatrogasnih snaga Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Grada Zagreba koji sada pristižu.

'Na požarište su stigla četiri kanadera, ali ono što me brine je i požar na poluotoku Pelješcu. Ozlijeđeno je 19 osoba, nismo zaprimili niti jednu dojava o smrtno stradalim osobama. Puno je oštećenih automobila, brodica na suhom i kuća. Situacija je teška i razmjeri štete tek će se vidjeti tijekom dana', rekao je Tucaković.

Dodao je da će se vidjeti koliko će moći pomoći kanaderi jer bura puše te da su sada odradili svaki po četiri bacanja.

'Vidjet ćemo kolike će biti turbulencije. Pozivam sve građane da slušaju upute osoba iz žurnih službi i da se ne približavaju požarištu', zaključio je Tucaković.