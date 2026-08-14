Dignuti svi splitski plastični kirurzi: Devetnaest ljudi je ozlijeđeno

Požar koji je u četvrtak izbio u Lokvi Rogoznici tijekom noći proširio se na Omiš zahvativši područje iznad grada

Vjetar rasplamsava vatru koja se širi te je plamen ušao i u Omiš s gornje strane, gdje vatra ugrožava mnoge kuće i vozila," rekao je Hini zapovjednika DVD-a Omiš Višeslav Pešić. Istaknuo je kako vatrogasci ulažu maksimalne napore da spriječe širenje vatrenog plamena, ali ih u tomu onemogućava vjetar koji raznosi plamen.

Na požarištu u Lokvi Rogoznici i Omišu angažirano je cijelu noć 286 vatrogasca i 93 vatrogasna vozila, rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik za Radio Split. Na požarište pristižu i dodatna vatrogasna pojačanja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pokretanje izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga s kontinenta. Grad Omiš na svojim facebook stranicama je objavio da je otvorio gradsku sportsku dvoranu Ribnjak za prihvat evakuiranih građana i turista.

Zbrinjavanje ozlijeđenih Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic



Zbrinjavanje ozlijeđenih Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic

'Velika dvorana nije puna. Kapaciteti su u redu, Županija je poslala krevete. Zasad je najvažnije da se svi maknu iz ugroženih zona i da vjetar promijeni smjer. U prihvatnom centru ima sada oko 1000 ljudi. Imaju piće i krevete, za djecu su osigurane potrepštine, podijeljena je i hrana. Crveni križ stavio je na raspolaganje sve što može. Treba preživjeti, treba izdržati ovu noć', kazao je omiški gradonačelnik Zvonko Močić. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban naveo je da autobusi prevoze evakuirane i u Split, u dvoranu Gripe. Kako je naveo Tucaković 19 osoba je ozlijeđeno, a neki su s težim ozljedama prebačeni u splitsku bolnicu. Boban je istaknuo da su svi plastični kirurzi u Splitu pozvani su u pripravnost.