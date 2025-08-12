Glavni šef vatrogasaca: Sva su požarišta pod kontrolom

'Danas smo imali više od 25 požara koji su ugašeni', kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dodajući da se velik broj požara uspješno gasi bez potrebe za dodatnim, zračnim snagama.

'Mogu reći da su u ovome trenutku sva požarišta pod kontrolom vatrogasaca. To uključuje i požare koji su se danas pojavili, posebno na području Krila Jesenice. Tamo će tijekom cijele noći ostati vatrogasci sa svom opremom i tehnikom. Požar u Rupotinama brzo je stavljen pod kontrolu, a i onaj kod Korušca, gdje su djelovala dva kanadera i jedan Air Tractor, također je sada pod nadzorom.', opisuje trenutačno stanje na požarištima u Hrvatskoj glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za središnji Dnevnik HTV-a. Na pitanje koliko vjetar otežava situaciju i može li doći do ponovnog rasplamsavanja požara, Tucaković je naglasio kako je vjetar uvijek veliki problem jer se požar vrlo brzo proširi.

'Bura, jugo ili maestral, kad su jaki, svaki vjetar je opasan. U vrlo kratkom vremenu vatra se može razviti na veliku površinu', rekao je. Na pitanje o uzrocima požara i ljudskom faktoru, Tucaković je istaknuo da su mnogi ovogodišnji požari posljedica nepažnje. 'Nažalost, požar se dogodi - bez obzira na uzrok - i vatrogasne snage moraju odmah reagirati. Ove godine vidimo dosta požara iz nehaja: pucanja žica, kvarova na električnim stupovima, munja... Različiti su uzroci, ali najvažnije je da vatrogasci brzo djeluju', rekao je.

