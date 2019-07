Glavni odbor SDP-a potvrđuje Milanovića za kandidata, on se neće pojaviti na sjednici

Nakon što je Predsjedništvo SDP-a prije tri tjedna odabralo da kandidat te stranke na predsjedničkim izborima bude bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović, tu bi odluku u subotu trebao potvrditi i Glavni odbor. Milanović će gotovo sigurno biti potvrđen, no pojedini glasovi nezadovoljstva ne bi trebali iznenaditi

Glavni odbor SDP-a, koji se sastaje jednom u tri mjeseca, sjednicu će u subotu započeti u 10.30, a kao i uvijek, uvodno će se obratiti predsjednik stranke Davor Bernardić.

Formalno bi Glavni odbor trebao potvrditi Zorana Milanovića za predsjedničkog kandidata, no moguće je da će oko tog imenovanja biti i nekih nezadovoljnih. Naime, ovih dana mogle su se čuti anonimne izjave pojedinaca iz primorsko-goranskog SDP-a koji su poručili da neće podržati Milanovića. 'Nema šanse da glasamo za Zorana Milanovića ako prijedlog bude formuliran na način da je on kandidat SDP-a. Ako će ga SDP samo podržati, kao i sve druge stranke poput GLAS-a, HSS-a i drugih, onda u redu. Ali teško da on za nas može biti kandidat SDP-a nakon svega što se događalo zadnjih godina', rekao je jedan SDP-ovac za Novi list.