Splitska SDP-ovka pozirala uz zabranjene prstace, evo kako su reagirali iz stranke

Splitska gradska vijećnica iz redova SDP-a Aida Batarelo našla se na udaru kritika nakon što je na Facebooku objavila fotografiju na kojoj pozira uz prstace

No njeno poziranje sa prstacima nije svima dobro sjelo jer je vađenje prstaca iz mora zabranjeno u Hrvatskoj od 1996.

Na sve je reagirao i šef splitskog SDP-a Goran Kotur.



'Iako kolegica Aida Batarelo nije prekršila zakone RH s obzirom na to da je jela prstace u BiH gdje je to dozvoljeno, to mi je neprihvatljivo zbog devastacije podmorja izlovom prstaca. U Hrvatskoj je potrebno učinkovitije kažnjavanje ilegalnog izlova i šverca prstaca, a očito je potrebna i dodatna edukacija kako bi se upozorilo na ovakve pojave i na štetnost izlova prstaca. Ovdje je zaštita prirode puno važnija od zakona, te se kao dugogodišnji zagovaratelj zaštite prirode apsolutno protivim izlovu prstaca bilo gdje, a kao predsjednik SDP-a Split izražavam žaljenje i ispričavam se javnosti zbog ovog postupka naše stranačke kolegice. Što se tiče navoda kako sam je svojim "lajkom" podržao na Facebooku, moram istaknuti da nisam "lajkao" njenu sliku s prstacima, već album s putovanja u sklopu kojeg je bila navedena slika, koju nisam ni primijetio, napisao je na Facebooku.