Hajdaš Dončić: 'Nudimo novi model diferenciranog turističkog razvoja, vezan uz stambenu politiku'

'Turizam u Hrvatskoj se promatra jedinstveno što ne bi trebalo jer je u uskoj vezi sa stambenom politikom i SDP se zalaže za diferencirani pristup i stambenoj politici, jer turistička i stambena politika ne mogu biti iste u Zadru i Koprivnici, na Silbi ili u Babinoj Gredi. Hrvatska je različita pa tako i potrebe ljudi zbog čega trebaju biti različite i državno organizirane potpore', poručio je Hajdaš Dončić s konferencije za novinare u središnjici SDP-a.

Hajdaš Dončić: Ovakvo Ministarstvo turizma nam ne treba

SDP, kaže, nudi novi model diferenciranog turističkog razvoja koji je povezan sa stambenom politikom, a ustvrdio je i da u ovom trenutku, s obzirom na to kako funkcionira, Hrvatskoj ne treba Ministarstvo turizma, dovoljna samo Turistička zajednica koja će promovirati hrvatski turizam.

Je li turistička politika kada ministar turizma poručuje novinarima da ne pišu o visokim cijenama u Hrvatskoj?, zapitao je, dodavši da je bolje novce koji se troše na Ministarstvo uložiti u HTZ "pa ćemo se reklamirati".

Predsjednik SDP-ova Odbora za gospodarstvo Josip Tica upozorio je da je na eksploziju broja smještajnih kapaciteta u privatnom apartmanskom smještaju koji je usko povezan s prostorom u kojem stanovništvo stanuje. "Teret rješavanja tog problema prebačen je na jedinice lokalne samouprave i one se prepuštene sebi kada je riječ o planiranju i inspekcijskom nadzoru, a upitno je jesu li kapacitirane da bi se bavile, ustvrdio je.

Osim toga, kaže Tica, izostanak sustavne politike doveo je do rekordnog rasta cijena stanovanja i rekordnog rasta smještajnih kapaciteta u privatnom sektoru.

"Trenutačni model je da tržište divlja, lokalna vlast poduzima neke kratkoročne, vatrogasne mjere, država je digla ruke, Ministarstvo turizma nema nikakve instrumente da upravlja prostorom, a građani imaju osjećaj da polako gube bitku za životni prostor”, ocijenio je Tica.

Tica: HDZ promovira apartmanizaciju radi kratkoročnih profita, lokalnih moćnika i investitora

Gradovi nam se prazne kapilarno, stambeni prostor se povlači i sve više prepušta prostor apartmanizaciji, dodao je. Zbog tih smo okolnosti, napominje, negativni rekorderi u EU jer nam mladi ljudi napuštaju obitelj s 35 godina.

SDP se zalaže za diferencirani pristup u kojem su, s jedne strane, urbana središta gdje postoje radna mjesta, prilika za život i ekonomski prosperitet i u kojima je nužno zaštititi stambeni prostor od negativnih utjecaja turizma, kazao je. S druge strane, paralelno s tim, nužno je poticati turizam u onim dijelovima Hrvatske u kojima je ta grana jedina razvojna šansa i jedini način kako ti prostori mogu zadržati stanovništvo.

„Nužna je međusektorska suradnja jer sada je svako ministarstvo otok sam za sebe. Svjesni smo da HDZ promovira apartmanizaciju zbog nekih kratkoročnih profita, jer postoje neki lokalni moćnici i investitori, no, mora se zaštititi one koji su ugroženi time, a to su prvenstveno mladi ljudi i dio stanovništva koje nema riješeno stambeno pitanje”, naglasio je Tica.

U tom sukobu rentijera i ljudi kojima je ugrožena egzistencija, SDP predlaže strategiju kojom ćemo se boriti za one koji nemaju, zaključio je.

Predsjednik saborskog Odbora za financije Boris Lalovac mišljenja je da se u Hrvatskoj ne upravlja procesima, sve se događa stihijski, prepušteno je tržištu, lokalnim čelnicima koji nemaju instrumente, nema koordinacije između Vlade i lokalnih čelnika i zato se sve to događa.

Lalovac: Pumpanje ekonomskog rasta bez razvoja raslojava društvo

„Samo pumpanje ekonomskog rasta bez razvoja raslojit će društvo, i to se upravo događa pa Hrvati više ne mogu imati svoj stan, ne mogu u dućan, a ne mogu ni na more. Najljepša zemlja u Europi što se tiče turizma, i to najuspješnijeg, ali lokalni stanovnici ne mogu odlaziti na ljetovanje na svoju obalu”, upozorio je.

Stoga SDP predlaže integrirani, teritorijalno osjetljiv pristup koji istodobno adresira i problem stambene krize, kao i potrebu za održivim turizmom.

Taj sveobuhvatni pristup nudi konkretne politike i planove izgradnje stanova za dugoročni najam koji je usmjeren na mlade obitelji, proaktivne politike prostornog planiranja uvažavajući pritom diferencirani i regionalni pristup stvaranju uravnoteženog i dugoročno održivog razvoja turizma na korist zajednice. Koordinacija stambene politike i razvoja turizma ključ su za očuvanje kvalitete života, ravnoteže tržišta i dugoročnog razvoja zajednica, poručili su iz SDP-a.