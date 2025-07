Poništen zadatak na maturi iz matematike o trokutu, koordinatorici opomena pred otkaz

Maturantima se na početku priznavalo prvotno zamišljeno rješenje od 18 centimetra i ako su napisali opservaciju da takav trokut ne postoji. Radna skupina za Matematiku tvrdila je da se rješenje može dobiti direktnim korištenjem formule bez analize zadanih podataka koja nije nužna za ostvarenje ishoda. Priznavali su odgovor da trokut ne postoji, navodili su, jer je to zapažanje točno.

U ispitu je bilo postavljeno da je trokutu površine 117 centimetra kvadratna upisana kružnica polumjera 13 centimetara. Trebalo je izračunati opseg trokuta . No, trokut kakav su zamislili sastavljači ne postoji. Ubrzo nakon objave rezultata na to su upozoravali neki profesori, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) ipak je odlučio svima dati bod na tom zadatku, piše Srednja.hr .

Ravnatelj Centra, Vinko Filipović, potvrdio je da je zbog greške na ispitu došlo do sankcija.

Na upit kako komentira problem 27. zadatka s ispita, Filipović je objasnio kako u izradi ispita postoje tri koraka, a time i razine odgovornosti. Dodao je kako je prva razina odgovornosti stručna radna skupina koja izrađuje ispite, piše Jutarnji list, druga su recenzenti koji provjeravaju valjanost ispita, a treća je ispitna koordinatorica koja bi 'svojim potpisom trebala jamčiti ispravnost ispita', odnosno zadataka, jer nakon toga ispit ide u tisak.

'Istina je da je državna matura posao u kojemu nitko ne smije napraviti pogrešku, od škole, preko distributera, do NCVVO-a i onih koji obrađuju rezultate ispita. Ako se pogreška i pojavi, kao što je to na žalost bilo u ranijim godinama, ona može donekle biti opravdana. Ali, ako se pogreška pojavljuje u nekoliko godina u više navrata, onda to nema opravdanje i postavlja se pitanje odgovornosti onih koji su sudjelovali u izradi ispita', tumači Filipović.

Na upit je li greška u spomenutoj ispitnoj koordinatorici i kakve će sankcije snositi, potvrdio je da je poduzeta mjera opomene pred otkaz ugovora o radu.